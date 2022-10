San Mateo縣警逮捕持槍搶劫案疑犯 疑涉多宗同類案件（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中半島San Mateo縣警察逮捕一名在9月涉嫌持槍搶劫的疑犯,該疑犯也涉及灣區多宗同類案件。

9月8日晚間,中半島San Mateo縣Sharon Road 2000號路段,發生一宗持槍搶劫案,兩名疑犯搶走一名人士身上的勞力士名錶及財物,其中一名疑犯持有槍支。

經警方調查其中一名疑犯為27歲的東灣奧克蘭居民John Louis Downs III,日前才在Contra Costa縣因同類罪案被保釋,他也被Santa Clara縣及Fresno縣列為疑犯。

San Mateo縣警方在9月30日將他逮捕,事後Santa Clara及Fresno縣警方也同樣逮捕他。

San Mateo警方還未掌握另一名涉案疑犯,呼籲有任何相關資訊的人士,撥打(650) 363-4192與警方聯繫。

