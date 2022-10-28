聖荷西警方正調查持刀襲擊案 及追緝駕車撞人後逃逸司機（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西警方正調查一宗持刀襲擊案，還有一宗交通肇事逃逸，傷及一名老婦人及三歲兒童，尋求民眾協助，視頻部分畫面可能造成您的不安，敬請留意。

週三晚間在聖荷西西區的Daffodil Way 900號路段，一名女子遭刀刺傷，警方到場時發現女子，身上至少有一處刀傷。

Steve Aponte / 聖荷西警員說：「警方到場時聯繫到疑犯，並將他拘捕，警方也向女子實施急救，但很不幸的女子，當場證實死亡。」

警方初步認這宗兇殺案並非隨機殺人，也持續調查犯案動機，這宗兇殺案是市內今年第30宗。

警方表示，週二下午在聖荷西Sierra Rd夾Mauna Kea Lane發生一宗交通肇事逃逸，一輛深灰色的四門掀背車，在Sierra Rd向西高速行駛，未禮讓Mauna Kea Lane跨越Sierra Rd的行人，撞上一名推著嬰兒車的老婦人，造成婦人及三歲兒童受傷送醫，兩人均無大礙。

警方還未掌握肇事逃逸的涉案疑犯及車輛資料，表示涉案的深灰色四門掀背車，左前方有可能有撞擊痕跡，請民眾協尋該車輛，若有任何相關資訊，請撥打(408) 277-4654。

聖荷西警方公佈拘捕一名21歲的Sacramento居民Sterling Smith，及3名未成年人士，年齡從14至17歲，四位疑犯及一名在逃的疑犯，涉嫌於8月17日凌晨，在聖荷西東區的麵包店Peters Bakery行搶。

案發地點位於Alum Rock Ave. 3108號，5名帶著面罩的搶匪，持刀闖入店內行搶，並駕駛一輛白色的BMW逃去，經警方調查同一批搶匪，在當晚45分鐘前才在附近Arteaga’s食物中心行竊，警方透過BMW的車牌號碼，鎖定涉案疑犯。

仍然在逃的疑犯為19歲的聖荷西居民Brayan Perez Macias，警方尋求民眾的協助，有任何相關資訊人士，可撥打(408) 277-4166。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。