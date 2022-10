聖荷西警方正調查持刀襲擊案 及追緝駕車撞人後逃逸司機（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西警方正調查一宗持刀襲擊案,還有一宗交通肇事逃逸,傷及一名老婦人及三歲兒童,尋求民眾協助,視頻部分畫面可能造成您的不安,敬請留意。

週三晚間在聖荷西西區的Daffodil Way 900號路段,一名女子遭刀刺傷,警方到場時發現女子,身上至少有一處刀傷。

Steve Aponte / 聖荷西警員說:「警方到場時聯繫到疑犯,並將他拘捕,警方也向女子實施急救,但很不幸的女子,當場證實死亡。」

警方初步認這宗兇殺案並非隨機殺人,也持續調查犯案動機,這宗兇殺案是市內今年第30宗。

警方表示,週二下午在聖荷西Sierra Rd夾Mauna Kea Lane發生一宗交通肇事逃逸,一輛深灰色的四門掀背車,在Sierra Rd向西高速行駛,未禮讓Mauna Kea Lane跨越Sierra Rd的行人,撞上一名推著嬰兒車的老婦人,造成婦人及三歲兒童受傷送醫,兩人均無大礙。

警方還未掌握肇事逃逸的涉案疑犯及車輛資料,表示涉案的深灰色四門掀背車,左前方有可能有撞擊痕跡,請民眾協尋該車輛,若有任何相關資訊,請撥打(408) 277-4654。

聖荷西警方公佈拘捕一名21歲的Sacramento居民Sterling Smith,及3名未成年人士,年齡從14至17歲,四位疑犯及一名在逃的疑犯,涉嫌於8月17日凌晨,在聖荷西東區的麵包店Peters Bakery行搶。

案發地點位於Alum Rock Ave. 3108號,5名帶著面罩的搶匪,持刀闖入店內行搶,並駕駛一輛白色的BMW逃去,經警方調查同一批搶匪,在當晚45分鐘前才在附近Arteaga’s食物中心行竊,警方透過BMW的車牌號碼,鎖定涉案疑犯。

仍然在逃的疑犯為19歲的聖荷西居民Brayan Perez Macias,警方尋求民眾的協助,有任何相關資訊人士,可撥打(408) 277-4166。

