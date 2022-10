【有線新聞】

美國眾議院議長佩洛西的丈夫遇襲受傷送院,疑兇被捕,當局正調查動機。

負責保護議員的國會警察聯同聯邦調查局和三藩市警方調查案件。佩洛西發聲明指,兇徒於當地周五一早闖入她位於三藩市的3層高住宅,暴力襲擊其丈夫保羅佩洛西。

82歲的保羅受傷送院,相信可完全康復。美國傳媒報道,兇徒用錘襲擊和毆打他,頭部和身體也受傷。

由於中期選舉還有不足兩星期舉行,外界關注保羅遇襲是否涉及政治動機。襲擊發生時,佩洛西正身處華盛頓,原定周六與副總統賀錦麗出席活動。

