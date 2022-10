普洛西丈夫被打至顱骨骨折 施襲者高喊普洛西在哪裏

【KTSF 歐志洲報導】

國會眾議長普洛西在舊金山(三藩市)的住家,週五凌晨被一名男子入侵,普洛西的丈夫當時在家,在警察面前被這名入侵男子用錘子打至顱骨骨折,手臂嚴重受傷,普洛西當時人在首都華盛頓,沒有在家,下午已趕回舊金山探望丈夫。

警方週五上午舉行記者會透露案情,入侵普洛西在Pacific Heights區住家的男子,是42歲的柏克萊居民David DePape。

警方在接報後,在2點27分趕到現場,看見入侵男子和普洛西的丈夫Paul Pelosi同時握著一把錘子,然後該男子奪去錘子,並向Paul Pelosi施襲。

舊金山警察局長Bill Scott說:「警察將嫌犯制服,從他手上拿走武器,將他逮捕,警方也請來緊急支援,和救護方面的幫助。」

兩人之後被送往醫院,82歲的Paul Pelosi顱骨骨折,需要進行手術,手臂也嚴重受傷。

普洛西透過發言人發表聲明表示,院方認為Paul能夠完全康復。

警方也逮捕了涉案人,並表示將以意圖謀殺、虐老、搶劫和用具殺傷力武器襲擊的控罪起訴DePape。

除了舊金山警察部門、聯邦調查局、國會警察和聯邦司法部也都介入案件的調查。

警方表示,還在調查幹案動機,但是根據美聯社的報導,DePape在屋內的時候,喊叫「Where is Nancy?」,就是「南希在哪裡」的意思。

普洛西的聲明中,也感謝醫護人員和到場的執法人員。

副總統賀錦麗表示,有和普洛西通話。

賀錦麗說:「我們國家現在處於的年代,有這麼多不同的意見,是出自仇恨和分裂,任何說自己是領袖的人,必須了解到自己言論和舉動的意義和其影響力。」

