賓夕凡尼亞州Pittsburgh市一間教會外面發生槍擊案,當時教會正在為10月初一名槍殺案死者舉行喪禮。

槍擊案現場位於Destiny of Faith教會外面,有6個人受傷,其中一個人情況危殆。

警方仍在調查行兇動機,並表示槍手很可能不只一個人,未確定槍擊案是不是和喪禮有關。

當時教會正在為一名本月初被槍殺的死者舉行喪禮。

