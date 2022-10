【KTSF】

奧克拉荷馬州一間房屋發生火警,屋內一家八口死亡,包括6名兒童,當局認為死因有可疑,目前以謀殺後自殺的方向調查。

週四下午約4點,當局接報位於Tulsa縣附近Broken Arrow市一個住宅起火。

當地警察局長說,救援人員到達現場時發現屋內兩名成年人,和6名年齡介乎1到13歲的兒童死亡。

當局指,8名死者的死因和身份還在調查中,但他們全部都不是死於火災,警方在屋內發現多支槍。

當局懷疑有成年人殺死兒童後自殺,目前仍在調查是兩名成年人都犯案,或只有其中一人行兇。

