民調顯示紐森遙遙領先共和黨對手 料輕易當選連任

【KTSF 歐志洲報導】

根據加州公共政策研究所的報告,州長紐森雖然在去年面對罷免表決,一年後的今天,卻大有可能以近20個百分點的得票差距擊敗對手。

兩個民主黨人主導的州,俄勒岡和紐約州,在11月的選舉中,民主黨籍的州長都面對非常激烈的選情,但是加州的州長選舉,卻應該是現任州長紐森的囊中物。

加州公共政策研究所週三發表的民調報告指出,州長紐森大有可能以55%的選票,勝過共和黨的挑戰者Brian Dahle。

Dahle在無黨籍選民當中得票差距來得低,但總得票差距,預計是大約20個百分點。

紐森獲得民主黨選民中,高達91%的支持,在一個民主黨人主導的州當中,共和黨參選人要是沒有顯著的民主黨選民支持,非常難會勝選。

另外一個看得出紐森的影響力的是30號提案,向高收入人士增稅,來補貼民眾購買電動車。

紐森和其他民主黨人持相反立場,在9月有紐森呼籲選民反對該提案的廣告播出之前,提案有55%的支持,在廣告播出之後,支持度跌至現在的41%,面對失敗的命運。

