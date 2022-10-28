馬斯克要大肆整頓Twitter 11月8日於紐交所除牌

October 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
(Pixabay)

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla的創辦人馬斯克，已經完成了以440億元收購社交媒體平台Twitter的交易，馬斯克誓言，要大肆整頓Twitter，首先Twitter已出現高層人事震盪。

經過大半年的法律擾攘和不確定之後，馬斯克已經正式入主Twitter，全權掌控Twitter的未來，他誓言要大肆整頓Twitter。

分析推測，Twitter有可能改變經營作風，首先就迎來Twitter出現人事震盪，Twitter的行政總裁Parag Agrawal和財務總監等四名高層人員已離職。

有媒體報導，Twitter可能會裁員，以及可能會重新強迫員工返回辦公室工作，不過馬斯克透露，不會裁員75%這麽多，Twitter僱員總數約有7,500人。

馬斯克聲稱，收購Twitter不是為了賺更多的錢，而是設法幫助人類的文明，究竟馬斯克如何在Twitter大展拳腳仍然有待觀察。

在收購前夕，馬斯克發推文並上載一個視頻，見到他抬著一個洗手盤進入位於舊金山（三藩市）Market街的Twitter總部大樓，意味著大家要消化他入主Twitter的消息。

馬斯克週五發推文表示，他將會成立一個”內容審核委員會”，以不同的觀點分析去決定內容，或恢復哪些被刪除的賬戶。

在中期選舉前，外界很想知道，多名有影響力的保守派人物，由於違反Twitter規例，而被禁止使用Twitter，他們的Twitter賬戶會否獲得恢復。

在去年1月6日，國會大樓衝擊事件發生後兩天，前總統特朗普的Twitter賬戶就被禁止使用，因為特朗普質疑2020年大選結果的合法性，以及隨後的總統就職典禮面對的風險。

特朗普曾經揚言，就算Twitter恢復他的賬戶，他都不會重返Twitter，況且他已經有自己的社交平台“Truth Social”。

馬斯克週四晚發推文，指這隻雀鳥獲得自由了，歐盟官員則回應指，在歐洲，這隻雀鳥的飛行需符合當局的規定，意味Twitter內容審核需符合歐盟的規定，例如需移除仇恨和假消息等等。

另外，馬斯克完成收購Twitter之後，Twitter將成為私人公司，股票週五起暫停交易，並將於11月8日在紐約證交所除牌，週四收市價是53.7元，比收購價54.2元略為低。

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