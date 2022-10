馬斯克要大肆整頓Twitter 11月8日於紐交所除牌

【KTSF 張麗月報導】

電動車Tesla的創辦人馬斯克,已經完成了以440億元收購社交媒體平台Twitter的交易,馬斯克誓言,要大肆整頓Twitter,首先Twitter已出現高層人事震盪。

經過大半年的法律擾攘和不確定之後,馬斯克已經正式入主Twitter,全權掌控Twitter的未來,他誓言要大肆整頓Twitter。

分析推測,Twitter有可能改變經營作風,首先就迎來Twitter出現人事震盪,Twitter的行政總裁Parag Agrawal和財務總監等四名高層人員已離職。

有媒體報導,Twitter可能會裁員,以及可能會重新強迫員工返回辦公室工作,不過馬斯克透露,不會裁員75%這麽多,Twitter僱員總數約有7,500人。

馬斯克聲稱,收購Twitter不是為了賺更多的錢,而是設法幫助人類的文明,究竟馬斯克如何在Twitter大展拳腳仍然有待觀察。

在收購前夕,馬斯克發推文並上載一個視頻,見到他抬著一個洗手盤進入位於舊金山(三藩市)Market街的Twitter總部大樓,意味著大家要消化他入主Twitter的消息。

馬斯克週五發推文表示,他將會成立一個”內容審核委員會”,以不同的觀點分析去決定內容,或恢復哪些被刪除的賬戶。

在中期選舉前,外界很想知道,多名有影響力的保守派人物,由於違反Twitter規例,而被禁止使用Twitter,他們的Twitter賬戶會否獲得恢復。

在去年1月6日,國會大樓衝擊事件發生後兩天,前總統特朗普的Twitter賬戶就被禁止使用,因為特朗普質疑2020年大選結果的合法性,以及隨後的總統就職典禮面對的風險。

特朗普曾經揚言,就算Twitter恢復他的賬戶,他都不會重返Twitter,況且他已經有自己的社交平台“Truth Social”。

馬斯克週四晚發推文,指這隻雀鳥獲得自由了,歐盟官員則回應指,在歐洲,這隻雀鳥的飛行需符合當局的規定,意味Twitter內容審核需符合歐盟的規定,例如需移除仇恨和假消息等等。

另外,馬斯克完成收購Twitter之後,Twitter將成為私人公司,股票週五起暫停交易,並將於11月8日在紐約證交所除牌,週四收市價是53.7元,比收購價54.2元略為低。

