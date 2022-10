Elon Musk完成收購Twitter 撤換執行長等高層

【KTSF 林子皓報導】

世界首富Elon Musk週四晚以440億美金,完成對社交軟體推特(Twitter)的收購案。

根據多家權威媒體報導,世界首富特斯拉創辦人Musk,確定以440億美金的價格,完成對社交媒體推特的收購,而且第一時間立刻下手,撤換執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal,以及首席法律顧問Vijaya Gadde。

這樁在4月就提出的收購案,原本一度因為Musk不滿意推特對於虛假帳戶所提出的數據不夠透明,而打算取消交易,但在法院介入後,Musk需要以每股54.2美金的價格,在本月28號前完成對推特的收購,否則就要開始跟推特展開法律戰。

Musk在週五期限前,還是決定選擇週四晚完成收購,他週三也在自己的推特帳號上推文,Po出一張他抬著洗手槽,進入推特舊金山總部大樓的照片,並寫到進入推特總部,沉浸在裏頭吧。

另外他也更改了推特上的職稱,改為Chief Twit,推特執行長。

