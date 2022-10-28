Elon Musk完成收購Twitter 撤換執行長等高層

【KTSF 林子皓報導】
世界首富Elon Musk週四晚以440億美金，完成對社交軟體推特（Twitter）的收購案。
根據多家權威媒體報導，世界首富特斯拉創辦人Musk，確定以440億美金的價格，完成對社交媒體推特的收購，而且第一時間立刻下手，撤換執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及首席法律顧問Vijaya Gadde。
這樁在4月就提出的收購案，原本一度因為Musk不滿意推特對於虛假帳戶所提出的數據不夠透明，而打算取消交易，但在法院介入後，Musk需要以每股54.2美金的價格，在本月28號前完成對推特的收購，否則就要開始跟推特展開法律戰。
Musk在週五期限前，還是決定選擇週四晚完成收購，他週三也在自己的推特帳號上推文，Po出一張他抬著洗手槽，進入推特舊金山總部大樓的照片，並寫到進入推特總部，沉浸在裏頭吧。
另外他也更改了推特上的職稱，改為Chief Twit，推特執行長。
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