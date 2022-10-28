美國房貸利率升至7%以上 灣區房地產市場降溫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據房貸機構Freddie Mac房地美的報告，美國的房貸利率目前已經升至超過7%，這是自2002年以來首次出現的現象，這偏高的利率，在灣區的房地產市場也起了降溫的作用。

Freddie Mac的報告指出，30年期的定息利率，目前是7.08%，和上個星期相比，上升了0.14個百分點，和去年同時期歷史低點的3.14%相比，超過了一倍多。

而在灣區的大額房貸Jumbo loan，30年定期利率則從10月初的7%，增加到目前的7.19%。

房地產專業人士表示，聯儲局自3月開始調高借貸利率，以試圖控制通膨以來，房貸利率相應升高，這也將許多要買房子的人擠出市場。

灣區的家庭獨立屋，在9月的中位售價比去年同時期下降了2.6%，但仍舊是126萬的昂貴數字。

要拿房貸數額做比較的話，要是房子價格是126萬，屋主付出20%的頭款的話，以去年的利率計算，每個月的房貸是5,900元，今年的利率則計算出，每個月的房貸是8,300元，足足多出2,400元。

所以一份報告指出，房屋貸款申請自上個星期以來下跌了1.7%，這並不叫人意外。

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