美國房貸利率升至7%以上 灣區房地產市場降溫（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據房貸機構Freddie Mac房地美的報告,美國的房貸利率目前已經升至超過7%,這是自2002年以來首次出現的現象,這偏高的利率,在灣區的房地產市場也起了降溫的作用。

Freddie Mac的報告指出,30年期的定息利率,目前是7.08%,和上個星期相比,上升了0.14個百分點,和去年同時期歷史低點的3.14%相比,超過了一倍多。

而在灣區的大額房貸Jumbo loan,30年定期利率則從10月初的7%,增加到目前的7.19%。

房地產專業人士表示,聯儲局自3月開始調高借貸利率,以試圖控制通膨以來,房貸利率相應升高,這也將許多要買房子的人擠出市場。

灣區的家庭獨立屋,在9月的中位售價比去年同時期下降了2.6%,但仍舊是126萬的昂貴數字。

要拿房貸數額做比較的話,要是房子價格是126萬,屋主付出20%的頭款的話,以去年的利率計算,每個月的房貸是5,900元,今年的利率則計算出,每個月的房貸是8,300元,足足多出2,400元。

所以一份報告指出,房屋貸款申請自上個星期以來下跌了1.7%,這並不叫人意外。

