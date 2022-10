【KTSF】

美國「Series I」儲蓄國債(I Bond)利率升至9.62%,使得這個星期需求大爆發,一度導致財政部網站當機,部分交易有可能無法及時處理。

財政部網站本周因為購買國債需求飆升,導致網路一度癱瘓,使得一些投資人的交易需求,來不及趕在本週五的期限前處理,也就無法將利率鎖定在國債歷史最高利率的9.62%。

財政部官網也向使用者發送警示,表示當局正在處理前所未見的大量需求。

分析人士指出,「Series I」儲蓄國債的需求突然激增,主要因為該國債能夠免受通貨膨脹影響,而且又有安全的回報率,不過「Series I」國債至少一年後才能兌現,如果要賺取完整的利息,則要持有5年的時間。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。