香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山作藝術交流（一）

香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山(三藩市)作藝術交流,他們如何以聲音去發現舊金山的獨特性,帶大家去聽聽。

近年有不少社區藝術團體在華埠做社區藝術創作,隨著疫情降溫,國際藝術交流開始恢復,香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山華埠作交流。

項目策劃及統籌陳希雯(Mandy Chan)說:「其實我們在2020年的時候,接受舊金山中華文化中心的邀請,來這裡作藝術家駐留及社區外展計劃,但因為疫情,最終我們2022年10月才來,作三星期的駐留計劃。」

三星期的確是很短暫,所以她們也把握時間,讓藝術家們開放自己,與華埠社區作交流。

Mandy說:「我們還與兩位藝術家Andio與阿YU一起來到,所以我們這三星期,都會作開放工作室,希望有多一些時間能與華埠的遊人,或者鄰里的人接觸,去參與兩位藝術家的創作。」

同行的另一位項目統籌Vanassa Lai表示,「聲音掏腰包」有一個使命。

Lai說:「我們有一個網上聲音圖書館,當中收錄了很多不同採聲人,在香港收錄的聲音,我們會將這些聲音帶去不同的國家分享,及讓別人知道多一點香港故事。」

聲音圖書館,當中也擔當著聲音上保育,重現可能很難再聽到的聲音。

Lai說:「例如打綿被或者算盤的聲音,我們都想作一個紀錄,讓大家知香港過去,以及現在,甚至對將來想像的聲音。」

無獨有偶,「聲音掏腰包」藝術團隊,四名成員都是第一次來到美國,她們本來擔心會有一點語言障礙。

Mandy說:「(在華埠)差不多可以完全用廣東話溝通,也聽到很多不同的人講廣東話,但慢慢就發覺大家用廣東話或其他語言的方式,有一點不一樣。」

Mandy也分享她在舊金山所發現的城市聲音。

Mandy說:「例如這裡有纜車,香港有電車(Trams),大家兩者的聲音有點不一樣,例如過馬路的時候,這裡相對沒有什麼聲音,但香港就會有噠噠噠噠噠聲。」

每個城市的聲音的確有其獨特性,體驗上與香港有相似,下集將探討兩位隨「聲音掏腰包」一同來到舊金山的藝術家阿YU及Andio,如何將他們發現的聲音重新呈現。

