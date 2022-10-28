香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山作藝術交流（一）

【KTSF 周正鈞報導】

香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山（三藩市）作藝術交流，他們如何以聲音去發現舊金山的獨特性，帶大家去聽聽。

近年有不少社區藝術團體在華埠做社區藝術創作，隨著疫情降溫，國際藝術交流開始恢復，香港藝術團體「聲音掏腰包」來到舊金山華埠作交流。

項目策劃及統籌陳希雯（Mandy Chan）說：「其實我們在2020年的時候，接受舊金山中華文化中心的邀請，來這裡作藝術家駐留及社區外展計劃，但因為疫情，最終我們2022年10月才來，作三星期的駐留計劃。」

三星期的確是很短暫，所以她們也把握時間，讓藝術家們開放自己，與華埠社區作交流。

Mandy說：「我們還與兩位藝術家Andio與阿YU一起來到，所以我們這三星期，都會作開放工作室，希望有多一些時間能與華埠的遊人，或者鄰里的人接觸，去參與兩位藝術家的創作。」

同行的另一位項目統籌Vanassa Lai表示，「聲音掏腰包」有一個使命。

Lai說：「我們有一個網上聲音圖書館，當中收錄了很多不同採聲人，在香港收錄的聲音，我們會將這些聲音帶去不同的國家分享，及讓別人知道多一點香港故事。」

聲音圖書館，當中也擔當著聲音上保育，重現可能很難再聽到的聲音。

Lai說：「例如打綿被或者算盤的聲音，我們都想作一個紀錄，讓大家知香港過去，以及現在，甚至對將來想像的聲音。」

無獨有偶，「聲音掏腰包」藝術團隊，四名成員都是第一次來到美國，她們本來擔心會有一點語言障礙。

Mandy說：「(在華埠)差不多可以完全用廣東話溝通，也聽到很多不同的人講廣東話，但慢慢就發覺大家用廣東話或其他語言的方式，有一點不一樣。」

Mandy也分享她在舊金山所發現的城市聲音。

Mandy說：「例如這裡有纜車，香港有電車（Trams），大家兩者的聲音有點不一樣，例如過馬路的時候，這裡相對沒有什麼聲音，但香港就會有噠噠噠噠噠聲。」

每個城市的聲音的確有其獨特性，體驗上與香港有相似，下集將探討兩位隨「聲音掏腰包」一同來到舊金山的藝術家阿YU及Andio，如何將他們發現的聲音重新呈現。

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