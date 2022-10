【KTSF】

位於夏威夷大島的莫納羅亞火山,是世界上最大的活火山,這個火山最近有可能爆發的跡象,當地官員呼籲島上居民做好準備。

隸屬於美國地質調查局的夏威夷火山觀測站表示,自上月中旬以來,莫納羅亞火山一直處於高度活躍的狀態,當時山頂地震的數目增加到每天40到50次。

科學家們認為,地震頻頻發生,是因為地表下更多熔岩湧上火山頂而導致。

自1843年以來,莫納羅亞火山噴發了33次,上一次噴發是在1984年。

科學家預計,莫納羅亞火山不會馬上爆發,但官員們提醒民眾,火山一旦爆發,熔岩可能會在幾個小時內到達民居。

