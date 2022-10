美國正流行三種病毒 公眾對接種新版COVID疫苗加強針反應欠佳

【KTSF 梁展穎報導】

最近有三種病毒在全國流行,包括流感、RSV呼吸道合胞病毒,以及新型肺炎,三種病毒引發的病例有飆升的跡象,與此同時,大眾接種新型肺炎新版加強疫苗的反應並不理想。

白宮COVID疫情協調員Ashish Jha說:「很慶幸我們不是無助,現有的疫苗可以對抗兩種病毒。」

但拜登政府指出直到期為止,全美5歲或以上的人士,只有2千萬人接種了新型肺炎新版加強劑,不到美國人口十分之一,新版加強劑可以預防原始的新冠病毒株,和變種病毒株BA.4及BA.5,一般來說,長者接種疫苗的比率,高於其他年齡層的人士,但現在長者接種新版加強針的意願也在下降。

Jha說:「首要和最重要,就是大家接種疫苗,因為可以大大減少兒童、成年人,所有人需要留院的人數。」

兩個較早前的硏究顯示,新版加強劑對付Omicron BA.4及BA.5變種病毒,以及對付原始病毒同樣有效,顯示我們的身體已經可以抵抗新型肺炎原始病毒,而接種更新後的加強劑,可以增強免疫力。

Jha說:「最新的疫苗有效,估計明年秋季將會有另一種疫苗,而我們會適應這節奏,大多數人每年會接種一次更新的加強劑。」

不過,假如民眾不接種加強劑,這個冬天,新型肺炎個案可能會再次增加。

