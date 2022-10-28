美國正流行三種病毒 公眾對接種新版COVID疫苗加強針反應欠佳

【KTSF 梁展穎報導】

最近有三種病毒在全國流行，包括流感、RSV呼吸道合胞病毒，以及新型肺炎，三種病毒引發的病例有飆升的跡象，與此同時，大眾接種新型肺炎新版加強疫苗的反應並不理想。

白宮COVID疫情協調員Ashish Jha說：「很慶幸我們不是無助，現有的疫苗可以對抗兩種病毒。」

但拜登政府指出直到期為止，全美5歲或以上的人士，只有2千萬人接種了新型肺炎新版加強劑，不到美國人口十分之一，新版加強劑可以預防原始的新冠病毒株，和變種病毒株BA.4及BA.5，一般來說，長者接種疫苗的比率，高於其他年齡層的人士，但現在長者接種新版加強針的意願也在下降。

Jha說：「首要和最重要，就是大家接種疫苗，因為可以大大減少兒童、成年人，所有人需要留院的人數。」

兩個較早前的硏究顯示，新版加強劑對付Omicron BA.4及BA.5變種病毒，以及對付原始病毒同樣有效，顯示我們的身體已經可以抵抗新型肺炎原始病毒，而接種更新後的加強劑，可以增強免疫力。

Jha說：「最新的疫苗有效，估計明年秋季將會有另一種疫苗，而我們會適應這節奏，大多數人每年會接種一次更新的加強劑。」

不過，假如民眾不接種加強劑，這個冬天，新型肺炎個案可能會再次增加。

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