男童Castro Valley被車撞傷 警緝肇事司機

【KTSF】

加州公路巡警公開一段監控片段,當局指和本週初在Castro Valley一名6歲男童被車撞傷有關。

意外發生在周二下午5點半左右,片段中顯示一輛白色的SUV。

Hit-and-Run in CV, 10/25/2022, involving 6 year old child. *UPDATE* SUSPECTED VEHICLE OF INTEREST. pic.twitter.com/fNtP4hQWSB — CHP Castro Valley (@CHPcastrovalley) October 27, 2022

當局表示,這部車在Nunes Avenue靠近Castro Valley Boulevard,撞到了一名6歲男童後不顧而去,6歲男童是當地的居民,現已出院。

警方暫時未逮捕任何人,如果有人認出這輛SUV,請致電(510) 581-9028。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。