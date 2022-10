柏克萊新可負擔房屋及無家可歸者服務中心正式開幕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣柏克萊最大的可負擔房屋以及無家可歸者服務中心正式開幕。

Berkeley Way公寓和The Hope Center下午舉行開幕禮,由柏克萊糧食與房屋項目BHFP和BRIDGE Housing兩個非牟利機構聯合發展,6層樓的連體建築位於市中心。

Berkeley Way公寓為低收入和極低收入家庭,提供89個可負擔房屋單位和社會服務,而The Hope Center為無家可歸者以及殘障人士而設,有53個房屋單位,以及庇護所,為無家可歸者以及無家可歸的退伍軍人提供床位,中心也提供心理健康、藥物濫用和職業培訓等全方位服務。

柏克萊市長Jesse Arreguin表示,今天實現了該市多年的願望,而The Hope Center的名字代表了希望,十分貼切。

柏克萊市長Jesse Arreguin說:「我們必須為無家可歸者提供安全和有尊嚴的住所,我相信這項目是城市向其他州提供綜合住所支持服務,和住房一體化建築的典範,其目標是創造一條真正通往永久住房的道路

BRIDGE Housing負責人表示,項目不單提供房屋,也給予人們和社區機會,項目在2020年破土動工,今年2月截止申請,第一批居民9月入住。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。