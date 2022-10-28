柏克萊新可負擔房屋及無家可歸者服務中心正式開幕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣柏克萊最大的可負擔房屋以及無家可歸者服務中心正式開幕。

Berkeley Way公寓和The Hope Center下午舉行開幕禮，由柏克萊糧食與房屋項目BHFP和BRIDGE Housing兩個非牟利機構聯合發展，6層樓的連體建築位於市中心。

Berkeley Way公寓為低收入和極低收入家庭，提供89個可負擔房屋單位和社會服務，而The Hope Center為無家可歸者以及殘障人士而設，有53個房屋單位，以及庇護所，為無家可歸者以及無家可歸的退伍軍人提供床位，中心也提供心理健康、藥物濫用和職業培訓等全方位服務。

柏克萊市長Jesse Arreguin表示，今天實現了該市多年的願望，而The Hope Center的名字代表了希望，十分貼切。

柏克萊市長Jesse Arreguin說：「我們必須為無家可歸者提供安全和有尊嚴的住所，我相信這項目是城市向其他州提供綜合住所支持服務，和住房一體化建築的典範，其目標是創造一條真正通往永久住房的道路

BRIDGE Housing負責人表示，項目不單提供房屋，也給予人們和社區機會，項目在2020年破土動工，今年2月截止申請，第一批居民9月入住。

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