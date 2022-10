Lucky超市在舊金山灣景區開業 華裔居民稱買餸更方便

【KTSF 尹晉豪報導】

大型連鎖店超市Lucky週三在舊金山(三藩市)灣景區開業,是首次有大型超市進駐該區,本台記者與當地華裔居民談過。

地址位於三街Bayview Plaza的Lucky超市,面積較市內另外兩間Lucky超市小,這個舖位自2019年Walgreens關閉後就一直空置。

灣景區獵人角一直都是舊金山東南部的「食物沙漠」,至少三成的人口居住在距離超市或大型雜貨店一英里以外的地方。

灣景區居民黃先生說:「這裡我經過一年了,籌備了,這區沒有什麼超市,沒有大型超市,在這個位置開甚好,(今天買什麼?)這裡新開張,家裡沒有牛奶,來買牛奶,比較近。」

林女士說:「(你通常會買什麼?)通常買牛肉、羊,買蝦和雞,(覺得服務如何?)都幾好,第一次來。」

記者訪問華裔顧客,他們都表示地點方便。

黃先生說:「(這兒未開之前,你到那裡買東西?)我都是去到華埠,好遠的,因為這兒交通都方便,坐車遠一點去買食材,(這兒開張後是否很方便?)是,方便了許多,但華人的食材,都比較少選擇,要到華埠。」

這家超市實現了第10區市參事華頌善(Shamann Walton)的長期目標,他表示,很高興見居民可以在區內買到優質農產品、肉類和必需品,市長都來慶祝。

布里德說:「我無法形容我有多高興能在這裡,慶祝這里程碑,市參事華頌善,市參事,你很幸運,因為在灣景獵人角區,發生了很多很好的事情,多於市內其他社區。」

布里德指出,最近在灣景區有多項社區設施落成,她都有份參觀,她又提到經濟及勞動力發展辦公室,與青年組織舉辦的招聘會,成功從區內僱用了20名員工,而這家超市也售賣本地公司的農產品。

