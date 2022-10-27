Lucky超市在舊金山灣景區開業 華裔居民稱買餸更方便

【KTSF 尹晉豪報導】

大型連鎖店超市Lucky週三在舊金山（三藩市）灣景區開業，是首次有大型超市進駐該區，本台記者與當地華裔居民談過。

地址位於三街Bayview Plaza的Lucky超市，面積較市內另外兩間Lucky超市小，這個舖位自2019年Walgreens關閉後就一直空置。

灣景區獵人角一直都是舊金山東南部的「食物沙漠」，至少三成的人口居住在距離超市或大型雜貨店一英里以外的地方。

灣景區居民黃先生說：「這裡我經過一年了，籌備了，這區沒有什麼超市，沒有大型超市，在這個位置開甚好，（今天買什麼？）這裡新開張，家裡沒有牛奶，來買牛奶，比較近。」

林女士說：「（你通常會買什麼？）通常買牛肉、羊，買蝦和雞，（覺得服務如何？）都幾好，第一次來。」

記者訪問華裔顧客，他們都表示地點方便。

黃先生說：「（這兒未開之前，你到那裡買東西？）我都是去到華埠，好遠的，因為這兒交通都方便，坐車遠一點去買食材，（這兒開張後是否很方便？）是，方便了許多，但華人的食材，都比較少選擇，要到華埠。」

這家超市實現了第10區市參事華頌善（Shamann Walton）的長期目標，他表示，很高興見居民可以在區內買到優質農產品、肉類和必需品，市長都來慶祝。

布里德說：「我無法形容我有多高興能在這裡，慶祝這里程碑，市參事華頌善，市參事，你很幸運，因為在灣景獵人角區，發生了很多很好的事情，多於市內其他社區。」

布里德指出，最近在灣景區有多項社區設施落成，她都有份參觀，她又提到經濟及勞動力發展辦公室，與青年組織舉辦的招聘會，成功從區內僱用了20名員工，而這家超市也售賣本地公司的農產品。

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