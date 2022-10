中國禁進口台灣石斑魚後 美國成台灣推廣石斑魚重要市場（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

中國今年6月以驗出禁藥為由,宣布禁止台灣的石斑魚進口,也讓台灣石斑魚養殖業者頓時陷入困境,而隨著美台關係愈來愈好,美國現在也成為台灣推廣石斑魚的重要市場,在美國早已經可以買到台灣石斑魚,週二在灣區就有一場活動,向美國消費者介紹台灣的石斑魚。

當台灣的石斑魚碰上法式米其林主廚,會激發出什麼樣的火花?舊金山知名的米其林一星餐廳O’主廚Claude Le Tohic,週二在Cupertino知名的Alexander’s牛排店,示範三款創意石斑魚料理,首先是這道法式風味的石斑魚佐朝鮮薊,料理之前已經先醃過6小時。

Claude主廚說:「這麼做的原因是,這樣就不會讓魚煮得太老,因為裡面已經很濕潤了。」

還有這道混搭風味的香煎石斑魚配嫩波菜,還配上可愛的小蘿蔔,以及泰式風味的綠咖哩石斑魚全魚。

這是台灣農委會委託外貿協會週二在舉辦的推廣活動,希望將台灣石斑魚介紹給美國消費者。

台灣外貿協會舊金山辦公室主任鄒長青(Joan Tsou)說:「美國人在蛋白質的攝取上,都是以牛肉或者是其他肉類為主,反倒是魚沒有,所以我們很希望把這個台灣的,這麼健康的魚,帶有Q彈、豐富的維他命還有膠原蛋白,介紹給美國人,尤其美國人也滿愛漂亮的,我覺得這是一個滿好的機會。」

台灣的農產品多年來外銷的最大目的地一直都是中國,不過受到中方祭出的水果和石斑魚等農產品禁運令,以及氣候變遷減產的影響,去年美國首次取代中國,成為台灣出口農產品的第一大國,美國市場也因此成為台灣推廣農產品的首要目標。

台灣農委會主委陳吉仲說:「去年台灣農產品出口到美國,高達九億兩千萬,比前年成長了將近37%,這個大幅度的成長,讓我們今年台灣所有的農產品,外銷的出口國家第一名就是美國。」

主辦單位表示,台灣石斑魚從頭到尾,蛋白質豐富、肉質Q彈,清蒸、煮湯或紅燒都可以,不過西式料理當中,很少見到使用石斑魚作為食材,尤其是用冷凍產品,這一點倒是難不倒Claude主廚,他認為將台灣石斑放入精緻料理也非常容易。

Claude主廚說:「因為當你急速冷凍魚之後,保留了魚的品質,所以我不會害怕使用冷凍的魚。」

全世界養殖的石斑魚共有八種,其中就有七種來自台灣,讓台灣有著石斑王國的美譽,儘管中國今年6月以驗出禁藥為由,禁止台灣的石斑魚,台灣官員保證,台灣產的石斑魚不會使用禁藥。

駐舊金山台北經文處副處長朱永昌說:「台灣承諾使用生態友善的農業技術,並堅持所有養殖最好的石斑魚,都沒有加任何化學添加劑。」

目前在部分華人超市、韓國超市,都可以買到冷凍台灣石斑魚,也有極少數餐廳可以吃到活的台灣石斑,不過價錢並不便宜。

