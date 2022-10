台灣全面取消入境隔離政策 本台記者親自體驗0+7檢疫流程（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣政府從10月13號之後,全面取消入境隔離政策,舊金山飛回台北的班機,幾乎班班客滿,本台記者親自體驗0+7入境檢疫流程。

這是舊金山國際機場乘客等候櫃檯報到的景象,凌晨一點飛往台灣的班機,起飛前3小時,排隊已經拐了好幾個彎。

航空公司表示,自從台灣政府10月13號將入境隔離政策開放為0+7之後,也就是完全解除隔離之後,班機幾乎每天客滿,當然其中也有為數不少是前往東南亞轉機的乘客。

住在Milpitas的余女士,從新冠疫情開始之後,這是第三次回台灣。

余女士說:「我前兩次回去因為都要隔離14天,加7天,所以那時候回去的人很少,常常我買經濟艙買一個位子,就一整排可以躺下來,這次看得出來是不可能了。」

Fremont居民雷先生說:「因為家裡有些事情要處理,然後又0+7等於是開放了,所以我想就剛好是個機會,(等於是兩三年了)三年了(有沒有很興奮?)有。」

台灣政府過去三年的防疫隔離措施,從14+7,7+7,3+4,到最近的0+7,不斷的縮短隔離天數,以及簡化入境程序,登機前不需要做核酸檢測,也不看疫苗卡。

0+7最大不同就是,可以不用住防疫旅館,可以省很多錢,而且現在可以不用做核酸檢測的話,也不用擔心報告結果出來來不及,所以覺得輕鬆很多。

經過13小時的飛行,終於抵達桃園國際機場,一下飛機,就清楚看到抵台旅客七天自主防疫須知的站立告示牌,在入關檢查證照之前,機場人員給每位入境者一盒快篩檢劑,過程迅速完全不需停下來。

記者在機場訪問,發現到其實已經有不少人過去三年有回台灣歷經隔離的經驗,但也有人就像姚女士,終於等到不用隔離,立刻買機票回台灣。

姚女士說:「就是一隔離的話,時間上就會多拖太長,就關在一個房間裡面,你也不能外出,也比較不方便。(回台灣打算做些什麼事?)看看年紀比較大的家人,處理一些事情,還有我們三年沒回去,戶籍早就被踢出來了。」

對於通關入境的速度,姚女士說:「我覺得這樣還算蠻好的,蠻方便的,一切都很順,很快就出關了。」

過去兩年,台灣防疫嚴格,入境後不能請親友接送,必須搭防疫專車,現在完全開放,隨時都可以叫到車,不過由於入境人數仍有限制,這位計程車司機表示,他把記者送回家之後,一直要到下午才有班機抵達桃園機場。

蕭先生 機場排班計程車司機說:「中間沒有飛機,就空檔,現在因為高鐵捷運,就是一般大眾運輸都開放了,搭計程車的人肯定就是少很多,還有一些比較長途的就很少很少了,以前還有台中高雄,現在這些都要自費,都沒有補助。」

台灣採取0+7的入境政策之後,通關速度就跟疫情之前一樣的快,唯一不同的是給每一位入境者快篩劑,出了機場之後,就完全端賴入境者如何自我管理。

