台灣全面取消入境隔離政策 本台記者親自體驗0+7檢疫流程（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣政府從10月13號之後，全面取消入境隔離政策，舊金山飛回台北的班機，幾乎班班客滿，本台記者親自體驗0+7入境檢疫流程。

這是舊金山國際機場乘客等候櫃檯報到的景象，凌晨一點飛往台灣的班機，起飛前3小時，排隊已經拐了好幾個彎。

航空公司表示，自從台灣政府10月13號將入境隔離政策開放為0+7之後，也就是完全解除隔離之後，班機幾乎每天客滿，當然其中也有為數不少是前往東南亞轉機的乘客。

住在Milpitas的余女士，從新冠疫情開始之後，這是第三次回台灣。

余女士說：「我前兩次回去因為都要隔離14天，加7天，所以那時候回去的人很少，常常我買經濟艙買一個位子，就一整排可以躺下來，這次看得出來是不可能了。」

Fremont居民雷先生說：「因為家裡有些事情要處理，然後又0+7等於是開放了，所以我想就剛好是個機會，（等於是兩三年了）三年了（有沒有很興奮？）有。」

台灣政府過去三年的防疫隔離措施，從14+7，7+7，3+4，到最近的0+7，不斷的縮短隔離天數，以及簡化入境程序，登機前不需要做核酸檢測，也不看疫苗卡。

0+7最大不同就是，可以不用住防疫旅館，可以省很多錢，而且現在可以不用做核酸檢測的話，也不用擔心報告結果出來來不及，所以覺得輕鬆很多。

經過13小時的飛行，終於抵達桃園國際機場，一下飛機，就清楚看到抵台旅客七天自主防疫須知的站立告示牌，在入關檢查證照之前，機場人員給每位入境者一盒快篩檢劑，過程迅速完全不需停下來。

記者在機場訪問，發現到其實已經有不少人過去三年有回台灣歷經隔離的經驗，但也有人就像姚女士，終於等到不用隔離，立刻買機票回台灣。

姚女士說：「就是一隔離的話，時間上就會多拖太長，就關在一個房間裡面，你也不能外出，也比較不方便。（回台灣打算做些什麼事？）看看年紀比較大的家人，處理一些事情，還有我們三年沒回去，戶籍早就被踢出來了。」

對於通關入境的速度，姚女士說：「我覺得這樣還算蠻好的，蠻方便的，一切都很順，很快就出關了。」

過去兩年，台灣防疫嚴格，入境後不能請親友接送，必須搭防疫專車，現在完全開放，隨時都可以叫到車，不過由於入境人數仍有限制，這位計程車司機表示，他把記者送回家之後，一直要到下午才有班機抵達桃園機場。

蕭先生 機場排班計程車司機說：「中間沒有飛機，就空檔，現在因為高鐵捷運，就是一般大眾運輸都開放了，搭計程車的人肯定就是少很多，還有一些比較長途的就很少很少了，以前還有台中高雄，現在這些都要自費，都沒有補助。」

台灣採取0+7的入境政策之後，通關速度就跟疫情之前一樣的快，唯一不同的是給每一位入境者快篩劑，出了機場之後，就完全端賴入境者如何自我管理。

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