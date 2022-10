Sunnyvale一個月內發生4起死亡交通意外 死者包括單車騎士

【KTSF 林子皓報導】

從9月初到10月初短短一個月之間,南灣Sunnyvale市發生了四起死亡交通意外,其中三人是行人,一人則是單車騎士,當地現在發起單車騎士抗議活動,期盼讓當地警方和各方用路人,能進一步討論該如何維持道路安全。

這個位在Sunnyvale市Wolfe Road和Inverness的十字路口,單單一個9月就發生兩起死亡交通意外,包括一位行人在9月10號和10月10號的一位單車騎士,都魂斷在這同一個路口,也讓Sunnyvale在今年秋天格外關注交通安全。

矽谷單車聯盟副主任Diana Crumedy說:「我希望在共享道路時,各種用路人要共同理解彼此,要做出交通決策前,要注意四周環境三思而行。」

建立了矽谷單車聯盟的Diana,目前正計畫本周末舉行單車倡導計劃,內容包括抗議、宣傳和哀悼活動,希望透過這樣,讓當地市議會和警方了解到控制行車速度,才是解決交通意外的真正解答。

Diana說:「我們開始要有不同思考,在設計道路的時候,要考慮到容易受傷的用路人族群,這永遠都是要考量的層面,誰是最可能受到影響的,而且在路上是最危險的。」

而Sunnyvale公共安全部門則是透過設計網上儀表板,讓民眾即時得知關於車禍的訊息,也透過推特表示,「我們希望幫助提醒駕駛、單車騎士和行人三方,當我們在使用道路時,交通安全的重要性」。

這四起交通意外發生時,肇事駕駛都留在現場並配合調查,結果都沒有酒精和藥物的反應,而Diana還是再次強調,汽車駕駛上路時,請格外注意行人和單車騎士,要知道這些用路人,如果和汽車發生碰撞,結果會有多嚴重。

Diana說:「我們知道這聯盟裡多數不會站出來發聲的,就是單車騎士和行車。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。