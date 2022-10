上訴法院暫時擱置學生貸款減免計劃 對借款人有何影響

【KTSF 張擎鳳報導】

拜登政府的學生債務減免計劃,因為遇到法律訴訟,在聯邦上訴法庭審議期間暫時被擱置,這樣對聯邦學生貸款借款人有什麼影響。

聯邦第八巡迴上訴法院上星期五發出暫停令,禁止拜登政府減免聯邦學貸,同時法庭會審議來自六個共和黨執政州提出的訴訟。

學生債務危機中心執行董事Cody Hounanian說:「我現在還在等待債務免除,還沒有人獲得債務免除。」

那麼對於迄今為止,2000幾萬個申請聯邦學貸減免的人來說,這意味著什麼?

拜登政府似乎非常有信心,聯邦學貸減免計劃將會成功。

聯邦教育部長Miguel Cardona說:「我們沒有被打沉,我們會繼續為你而戰並堅持下去。」

拜登政府曾表示,上星期日可以開始減免貸款。

但事實上,在上訴法庭審議學生貸款減免計劃是否合法的期間,申請學貸減免的人,現在必須等待更長的時間。

Hounanian說:「我正在為此而爭取。」

Hounanian是學生債務危機中心的執行董事,一個專注於結束學生債務危機的非牟利組織。。

他也在等待拜登政府減免他部分的學貸債務。

Hounanian說:「這個計劃不會消除我的全部債務,但可減少我的學貸債務的三分之一,有望增加我購買房屋的能力,為自己投資在其他方面。」

拜登政府的學貸減免計劃,將為年收入不超過12.5萬元的聯邦學生貸款借款人,免除每人1萬元的債務,給Pell Grant助學金的受益者減免2萬元。

因此白宮仍然鼓勵合資格申請的民眾上Studentaid.gov網站,填寫申請表格。

BBB商業局也提醒民眾,要提防利用學貸減免計劃而行騙的人。

BBB商業局通訊總監Kristen Johnson說:「詐騙者一直在那裡利用學貸減免計劃,他們知道這個計劃前景尚不明朗,接下來可能有些混亂。」

