舊金山日落區商家有機會與本地藝術家合作 美化店面吸引顧客（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山（三藩市）日落區的商家，將會有機會與本地藝術家合作美化店面，吸引顧客。

舊金山第四區日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）週三宣布推出一項新計劃叫做Sunset Art@Work (日落藝裳計劃)，這項計劃的目的就是推廣和支持舊金山本地的小商業，以及為本地的藝術家提供一個平台，讓他們發揮所長。

這個計劃共獲得市府撥款17萬元，獲選的每一間店舖會被指派一名藝術家幫助美化店面，例如添置壁畫或藝術裝飾品，以吸引更多顧客光顧。

有商戶就表示，這個藝術美化計劃，相信可以帶動這個社區充滿活力。

小商業東主Anne Liang說：「我相信本地藝術家可以令社區團結，視乎你選擇的壁畫，藝術品對社區來說是新鮮事，令社區更漂亮，帶動整個商業走廊，令日落區更充滿活力。」

馬兆明說：「很多商家希望美化店鋪門面，吸引顧客增加生意，也有商家希望有藝術家美化他們的戶外設施，戶外用餐區。」

這項「日落藝裳計劃」由馬兆明和市府經濟及人力發展辦公室資助，安老自助處負責對小商業的外展工作，非牟利組織Sunset Mercantile就會協調聯絡商戶和藝術家，去完成藝術製作。

計劃將於11月1日開始接受小商戶申請，為期一個月，獲選的小商戶共有36間，如果申請的商戶超過36間，就會抽籤來決定。

完成藝術製作之後，每名藝術家得到的酬勞是2千元，當中包括材料費和人工在內。

有意參加這項計劃的商戶，可致電安老自助處，電話：(415) 939-7374查詢詳情。

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