舊金山日落區商家有機會與本地藝術家合作 美化店面吸引顧客（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

舊金山(三藩市)日落區的商家,將會有機會與本地藝術家合作美化店面,吸引顧客。

舊金山第四區日落區市參事馬兆明(Gordon Mar)週三宣布推出一項新計劃叫做Sunset Art@Work (日落藝裳計劃),這項計劃的目的就是推廣和支持舊金山本地的小商業,以及為本地的藝術家提供一個平台,讓他們發揮所長。

這個計劃共獲得市府撥款17萬元,獲選的每一間店舖會被指派一名藝術家幫助美化店面,例如添置壁畫或藝術裝飾品,以吸引更多顧客光顧。

有商戶就表示,這個藝術美化計劃,相信可以帶動這個社區充滿活力。

小商業東主Anne Liang說:「我相信本地藝術家可以令社區團結,視乎你選擇的壁畫,藝術品對社區來說是新鮮事,令社區更漂亮,帶動整個商業走廊,令日落區更充滿活力。」

馬兆明說:「很多商家希望美化店鋪門面,吸引顧客增加生意,也有商家希望有藝術家美化他們的戶外設施,戶外用餐區。」

這項「日落藝裳計劃」由馬兆明和市府經濟及人力發展辦公室資助,安老自助處負責對小商業的外展工作,非牟利組織Sunset Mercantile就會協調聯絡商戶和藝術家,去完成藝術製作。

計劃將於11月1日開始接受小商戶申請,為期一個月,獲選的小商戶共有36間,如果申請的商戶超過36間,就會抽籤來決定。

完成藝術製作之後,每名藝術家得到的酬勞是2千元,當中包括材料費和人工在內。

有意參加這項計劃的商戶,可致電安老自助處,電話:(415) 939-7374查詢詳情。

