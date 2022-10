【KTSF】

南灣聖荷西在上週六凌晨發生的一起兇殺案,警方拘捕了一名44歲的疑犯。

被捕的是44歲聖荷西居民Nhan Vinh Chi。

警方表示,10月22日凌晨大約2點06分,接報有人在McKee路1700號路段被刺傷,警方在到達現場後發現一名男子中刀,現場證實死亡。

警方調查之後,在隔天星期天,在Sunnyvale將疑犯拘捕,將以謀殺罪名起訴。

警方表示,犯案動機和案情目前還在調查中,這是聖荷西今年的第29宗兇殺案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。