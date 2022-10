East Palo Alto治安大幅改善 華裔警察局長稱全賴警民合作（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中半島East Palo Alto過去曾被稱為「謀殺之都」,原因是1992年的時候,當地發生42宗謀殺案,按人均計算,是當時全國謀殺率最高的城市,而如今East Palo Alto的治安大幅改善,當地華裔警察局長也與我們分享,這個城市是如何透過警民合作,帶給社區安全。

East Palo Alto警察局現時的代理局長是華裔第二代劉傑夫(Jeff Liu),他與我們分享這個曾經被稱為「謀殺之都」的城市所歷經的改變。

劉局長說:「其實說來諷刺,在我成長過程中,我的父母在University Ave上Varsity戲院旁經營一家餐館,那是80年代,時空背景大不相同,我的父母總會告訴我,別去East Palo Alto,East Palo Alto很多犯罪,諷刺的是我居然最後在East Palo Alto工作。」

劉局長小時候住在Palo Alto,在22年前加入East Palo Alto警察局時,當地治安仍然相當危險。

劉局長說:「我剛開始任職時,毒品交易在很多的街角發生,我們都知道在那裡也時常去巡邏,槍擊事件也非常頻繁,時不時就有人中槍,我記得市內當時大約平均一年有8宗謀殺。」

但到了22年後的今天,East Palo Alto已經變成一個完全不同的城市。

劉局長說:「謀殺已大幅下降,從平均一年8宗,到2019年整年內只發生一宗謀殺,這個城市曾被稱為美國的謀殺之都,有一年發生42宗謀殺,降到一宗的意義非凡。」

雖然今年市內已發生4宗謀殺,劉局長表示,疑犯已全數落網,也顯現出警局的辦案效率,但局長並不認為20年來,市內治安的改變,可以全部歸功於警察的努力。

劉局長說:「這不只是警察局,罪案不單是警察的問題,更是社區的問題,我在這任職的22年來,我與社區許多人士建立良好關係及互動,他們也做出很大的貢獻。」

他表示,這些社區成員自,發性地為人生中遇到困難的人士提供不同的道路選項,也有非牟利組織幫助假釋後重新回到社區的人士,令到所有人成為社區的一份子。

劉局長說:「我全力支持給予人們機會選擇罪案以外的道路,但社區中還是有些人士選擇這麼做,執法單位就有一些聯合行動,針對罪大惡極的人。」

East Palo Alto透過警民合作,將社區改善為更安全的地方,所以劉局長認為,與社區保持密切溝通,是持續維護社區的首要任務之一。

劉局長說:「警察局的成功關鍵,落在與社區的關係,我們為社區服務的最好方式,就是與民眾合作,互相認識並保持溝通。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。