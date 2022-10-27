East Palo Alto治安大幅改善 華裔警察局長稱全賴警民合作（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

中半島East Palo Alto過去曾被稱為「謀殺之都」，原因是1992年的時候，當地發生42宗謀殺案，按人均計算，是當時全國謀殺率最高的城市，而如今East Palo Alto的治安大幅改善，當地華裔警察局長也與我們分享，這個城市是如何透過警民合作，帶給社區安全。

East Palo Alto警察局現時的代理局長是華裔第二代劉傑夫（Jeff Liu），他與我們分享這個曾經被稱為「謀殺之都」的城市所歷經的改變。

劉局長說：「其實說來諷刺，在我成長過程中，我的父母在University Ave上Varsity戲院旁經營一家餐館，那是80年代，時空背景大不相同，我的父母總會告訴我，別去East Palo Alto，East Palo Alto很多犯罪，諷刺的是我居然最後在East Palo Alto工作。」

劉局長小時候住在Palo Alto，在22年前加入East Palo Alto警察局時，當地治安仍然相當危險。

劉局長說：「我剛開始任職時，毒品交易在很多的街角發生，我們都知道在那裡也時常去巡邏，槍擊事件也非常頻繁，時不時就有人中槍，我記得市內當時大約平均一年有8宗謀殺。」

但到了22年後的今天，East Palo Alto已經變成一個完全不同的城市。

劉局長說：「謀殺已大幅下降，從平均一年8宗，到2019年整年內只發生一宗謀殺，這個城市曾被稱為美國的謀殺之都，有一年發生42宗謀殺，降到一宗的意義非凡。」

雖然今年市內已發生4宗謀殺，劉局長表示，疑犯已全數落網，也顯現出警局的辦案效率，但局長並不認為20年來，市內治安的改變，可以全部歸功於警察的努力。

劉局長說：「這不只是警察局，罪案不單是警察的問題，更是社區的問題，我在這任職的22年來，我與社區許多人士建立良好關係及互動，他們也做出很大的貢獻。」

他表示，這些社區成員自，發性地為人生中遇到困難的人士提供不同的道路選項，也有非牟利組織幫助假釋後重新回到社區的人士，令到所有人成為社區的一份子。

劉局長說：「我全力支持給予人們機會選擇罪案以外的道路，但社區中還是有些人士選擇這麼做，執法單位就有一些聯合行動，針對罪大惡極的人。」

East Palo Alto透過警民合作，將社區改善為更安全的地方，所以劉局長認為，與社區保持密切溝通，是持續維護社區的首要任務之一。

劉局長說：「警察局的成功關鍵，落在與社區的關係，我們為社區服務的最好方式，就是與民眾合作，互相認識並保持溝通。」

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