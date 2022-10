涉駕車衝向聖誕巡遊人群致6死 被告罪成面臨6次終身監禁

【KTSF 朱慧琪報導】

去年威斯康辛州一個聖誕巡遊期間,一個男人駕駛一輛SUV衝向巡遊的人群,造成6人死亡多人受傷,陪審團週三作出裁決,控方對疑犯Darrell Brooks提出的76項控罪全部罪名成立,當中包括6項一級蓄意謀殺罪,他面臨6次終身監禁的刑期。

Brooks沒有辨護律師,他為自己辯護,審訊週一已經完成,但是結案陳詞就由週二開始。

陪審團週二用了大約兩小時退庭商議,週三就宣布裁決,被告76項控罪全部罪名成立,當中包括6項一級蓄意謀殺罪,每項罪名的刑期是終身監禁,因此被告將面臨6次終身監禁,再加859年監禁。

法官說,Brooks挑戰法庭的底線,Brooks在過程中,試圖轉移視線到自己的身世。

Waukesha縣地檢官Susan Opper說:「他試圖用他的故事,想令人注視他自己和他的家人,而我們重複將視線重新引回到,我們的家人、我們的受害者、我們的社區以及他對這次襲擊的責任。」

案情指,Brooks去年11月21日,在前女友家中滋擾後,駕駛一輛SUV,衝向聖誕巡遊的人群,導致6人死亡、68人受傷,死傷者大部份是兒童。

事件對當地居民造成沈重打擊,並有為死者建造紀念碑及守夜活動。

