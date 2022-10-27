涉駕車衝向聖誕巡遊人群致6死 被告罪成面臨6次終身監禁

October 27, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
疑犯Darrell Brooks (Law&Crime Network / YouTube)

【KTSF 朱慧琪報導】

去年威斯康辛州一個聖誕巡遊期間，一個男人駕駛一輛SUV衝向巡遊的人群，造成6人死亡多人受傷，陪審團週三作出裁決，控方對疑犯Darrell Brooks提出的76項控罪全部罪名成立，當中包括6項一級蓄意謀殺罪，他面臨6次終身監禁的刑期。

Brooks沒有辨護律師，他為自己辯護，審訊週一已經完成，但是結案陳詞就由週二開始。

陪審團週二用了大約兩小時退庭商議，週三就宣布裁決，被告76項控罪全部罪名成立，當中包括6項一級蓄意謀殺罪，每項罪名的刑期是終身監禁，因此被告將面臨6次終身監禁，再加859年監禁。

法官說，Brooks挑戰法庭的底線，Brooks在過程中，試圖轉移視線到自己的身世。

Waukesha縣地檢官Susan Opper說：「他試圖用他的故事，想令人注視他自己和他的家人，而我們重複將視線重新引回到，我們的家人、我們的受害者、我們的社區以及他對這次襲擊的責任。」

案情指，Brooks去年11月21日，在前女友家中滋擾後，駕駛一輛SUV，衝向聖誕巡遊的人群，導致6人死亡、68人受傷，死傷者大部份是兒童。

事件對當地居民造成沈重打擊，並有為死者建造紀念碑及守夜活動。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


2 × 5 =