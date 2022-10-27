FBI探員講解針對亞裔社區的網絡犯罪 民眾如何防範上當（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

屋崙華埠商會與聯邦調查局網絡安全部合辦社區講座，提醒華裔居民提防網絡詐騙。

近年網上騙案手法層出不窮，有見及此，屋崙華埠商會在亞州文化中心舉行2022網絡犯罪趨勢會議，邀請舊金山（三藩市）聯邦調查局專責網絡安全的華裔探員主管，講解針對亞裔社區的網絡騙案。

舊金山聯邦調查局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（Elvis Chan）說：「今天會議的目的，是針對灣區亞裔社區的三種罪行，並如何制止此類罪案，如何防止它們發生在我們的社區居民身上。」

陳思明指，現時三種最常見的詐騙，包括「殺豬盤」、勒索軟體和商務電郵詐騙。

「殺豬盤」是中國內地網絡流行用語，主要指透過社交平台與目標人物聊天及建立親密關係，例如通過網戀噓寒問暖培養感情，繼而誘騙目標人物投資股票和賭博等。

陳思明指出，亞裔的中年單身人士最易上當。

陳思明說：「感情騙案對象往往是中年或年長的華裔，他們往往獨自生活，感到孤單，很容易受到網上認識的人的影響，以為在約會，但線上對方很快會要求借錢或投資股票，或投資比特幣之類。」

在2020年，新冠病毒來襲時，當時使人們與世隔絕，寂寞的單身人士就特別容易成為「養豬」的目標。

陳思明表示，發現亞裔有傾向於儲蓄的習慣，不喜歡投資股票，但後來當他們認為自己愛上了某人的時間，就會被人誘騙大額投資，結果對方捲款潛逃，所以呼籲大家網上交友要謹慎，以及小心郵件中的連結。

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