FBI探員講解針對亞裔社區的網絡犯罪 民眾如何防範上當（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

屋崙華埠商會與聯邦調查局網絡安全部合辦社區講座,提醒華裔居民提防網絡詐騙。

近年網上騙案手法層出不窮,有見及此,屋崙華埠商會在亞州文化中心舉行2022網絡犯罪趨勢會議,邀請舊金山(三藩市)聯邦調查局專責網絡安全的華裔探員主管,講解針對亞裔社區的網絡騙案。

舊金山聯邦調查局網絡安全部助理特別探員主管陳思明(Elvis Chan)說:「今天會議的目的,是針對灣區亞裔社區的三種罪行,並如何制止此類罪案,如何防止它們發生在我們的社區居民身上。」

陳思明指,現時三種最常見的詐騙,包括「殺豬盤」、勒索軟體和商務電郵詐騙。

「殺豬盤」是中國內地網絡流行用語,主要指透過社交平台與目標人物聊天及建立親密關係,例如通過網戀噓寒問暖培養感情,繼而誘騙目標人物投資股票和賭博等。

陳思明指出,亞裔的中年單身人士最易上當。

陳思明說:「感情騙案對象往往是中年或年長的華裔,他們往往獨自生活,感到孤單,很容易受到網上認識的人的影響,以為在約會,但線上對方很快會要求借錢或投資股票,或投資比特幣之類。」

在2020年,新冠病毒來襲時,當時使人們與世隔絕,寂寞的單身人士就特別容易成為「養豬」的目標。

陳思明表示,發現亞裔有傾向於儲蓄的習慣,不喜歡投資股票,但後來當他們認為自己愛上了某人的時間,就會被人誘騙大額投資,結果對方捲款潛逃,所以呼籲大家網上交友要謹慎,以及小心郵件中的連結。

