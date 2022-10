東灣兩科技公司未來兩個月將大幅裁員（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣一家高科技公司和一家生物科技公司,將在未來兩個月進行裁員,預計將有大約250人失去工作。

The Mercury News的報導引述,個別公司遞交給加州就業發展部的報告,位於Emeryville的生物科技公司Zymergen,將在12月19日裁減110份工作,而位於Newark的科技公司Astreya,將在11月18日裁退144人。

Astreya公司有為社交網站Facebook的母公司Meta承包科技與軟件服務,報告指大多數被裁退的職員是技術工人。

Meta在Newark市有一個倉庫綜合大廈,而Astreya公司裁退的主要是在這綜合大廈工作,擔任Meta承包工作的職員。

而生物科技公司Zymergen在去年就裁退了188份工作,今年至今宣布進行三輪裁員,分別在9月、10月和12月,12月的裁員人數是110人。

公司報告指出,Zymergen裁退的員工,主要是在商務、運作、研發藥物、科技、人事、研究部門等。

