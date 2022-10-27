東灣兩科技公司未來兩個月將大幅裁員（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣一家高科技公司和一家生物科技公司，將在未來兩個月進行裁員，預計將有大約250人失去工作。

The Mercury News的報導引述，個別公司遞交給加州就業發展部的報告，位於Emeryville的生物科技公司Zymergen，將在12月19日裁減110份工作，而位於Newark的科技公司Astreya，將在11月18日裁退144人。

Astreya公司有為社交網站Facebook的母公司Meta承包科技與軟件服務，報告指大多數被裁退的職員是技術工人。

Meta在Newark市有一個倉庫綜合大廈，而Astreya公司裁退的主要是在這綜合大廈工作，擔任Meta承包工作的職員。

而生物科技公司Zymergen在去年就裁退了188份工作，今年至今宣布進行三輪裁員，分別在9月、10月和12月，12月的裁員人數是110人。

公司報告指出，Zymergen裁退的員工，主要是在商務、運作、研發藥物、科技、人事、研究部門等。

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