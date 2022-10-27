拜登宣布積極打擊銀行收取「隱藏費用」 以減輕民眾負擔

【KTSF 張麗月報導】
在中期選舉之前，為了打擊高企的通脹，總統拜登週三宣布積極打擊所謂的「隱藏費用」，以減輕民眾的負擔。
拜登在全國金融監察組織「消費者金融保護局」總監的陪同下，宣布打擊所謂的「隱藏費用」，這個局主要是針對銀行的透支overdraft收費，和彈票的費用，即是支票無效之後退回給顧客。
數據顯示，在疫情之前，由於透支和彈票，銀行向顧客總共收取約150億元，消費者金融保護局估計，如果落實執行打擊隱藏收費之後，民眾可以節省約共30億元。
拜登又說，好像透支的隱藏收費之外，一些隱藏的酒店訂房費用，以及顧客轉換有線電視和上網計劃的終止計劃收費，也面對不公平的隱藏收費。
消費者金融保護局也指出，該局已經開始對濫收隱藏費用採取執法行動，當中包括由於非法的透支收費，上個月就對Regions Bank罰款5千萬元。
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