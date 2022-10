拜登宣布積極打擊銀行收取「隱藏費用」 以減輕民眾負擔

【KTSF 張麗月報導】

在中期選舉之前,為了打擊高企的通脹,總統拜登週三宣布積極打擊所謂的「隱藏費用」,以減輕民眾的負擔。

拜登在全國金融監察組織「消費者金融保護局」總監的陪同下,宣布打擊所謂的「隱藏費用」,這個局主要是針對銀行的透支overdraft收費,和彈票的費用,即是支票無效之後退回給顧客。

數據顯示,在疫情之前,由於透支和彈票,銀行向顧客總共收取約150億元,消費者金融保護局估計,如果落實執行打擊隱藏收費之後,民眾可以節省約共30億元。

拜登又說,好像透支的隱藏收費之外,一些隱藏的酒店訂房費用,以及顧客轉換有線電視和上網計劃的終止計劃收費,也面對不公平的隱藏收費。

消費者金融保護局也指出,該局已經開始對濫收隱藏費用採取執法行動,當中包括由於非法的透支收費,上個月就對Regions Bank罰款5千萬元。

