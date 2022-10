傳美國白宮調低中期選舉期望恐失兩院控制權

【有線新聞】

美國中期選舉臨近,民調顯示執政民主黨的形勢下滑,共和黨在部分傳統藍營陣地聲勢凌厲。據報白宮調低對選情期望,甚至憂慮喪失國會兩院控制權。

代表共和黨競逐阿肯色州州長的前白宮發言人桑德斯,密鑼緊鼓造勢拉票。

共和黨在傳統深紅州不敢鬆懈,同時銳意搶攻民主黨票倉。

羅德島第二選區眾議員一席,30年來都是民主黨囊中物,但走中間路線的港人移民後代馮偉傑,有望在兩周後的中期選舉替共和黨搶下意義重大的議席。

整體民調走勢反映在今次的中期選舉,民主黨優勢不再。據報總統拜登數月前預期,民主黨在參眾兩院皆有議席進帳,擴大目前在參議院僅靠身兼議長的副總統賀錦麗保著的決策優勢。

但白宮內部最近已降低期望,甚至憂慮喪失國會兩院控制權,淪為「跛腳鴨」政府。

根據路透社最新民調,拜登支持度回落至39% ,接近任內最低水平。在高通脹拖累下,拜登民望自年中開始持續低迷。

根據約一千人參與的民調,三分一受訪者視經濟為國內最大問題,遠比犯罪和墮胎權更受關注。

加上中期選舉傳統上不利執政黨,拜登政府下半個任期有可能面臨更大阻力。

今次選舉,眾議院全數435席和參議院約三分一議席會改選,30多個州亦會選出州長。

