【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週一發生的致命車禍,死者是67歲的華裔婆婆,原本12月將會迎來68歲生日。

市參事馬兆明的辦公室指出,死者的女兒透露,發生這件事十分突然,週一下班後才得知母親已經喪命。

死者的女兒表示,母親身體健康沒有病痛,生前還幫助照顧兩個孫,每天外出散步,事發之前和朋友剛散完步,準備回家時就被車撞倒。

CYC社區青年中心將會協助家屬辦理死者的身後事,而馬兆明辦公室亦表明,會盡全力協助死者家人。

週一上午將近中午時分,一輛汽車在Santiago街夾24 Ave高速衝過停車標誌,撞倒兩名正在過馬路的華裔女長者,另一名被車撞倒的女長者情況危殆,仍然留醫。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。