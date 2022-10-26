聖路易斯市校園槍手留字條 指自己非常孤單沒有家人朋友

October 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

密蘇里州St. Louis校園槍擊案，警方發現槍手當天攜帶大殺傷力的來福槍和大量子彈，槍手又在汽車留下字條，表示自己非常孤單，沒有家人和朋友。

19歲槍手Orlando Harris去年畢業於St. Louis槍擊案發生的這間藝術高中，他週一攜帶類似AR-15火力強大的來福槍，以及超過600發子彈，和超過十多個高容量彈匣返回校園大開殺戒。

這宗校園槍擊案共造成3人死亡和7人受傷，死者包括槍手在內，槍手與警察駁火後，其後在醫院傷重不治。

調查人員後來在槍手的汽車裡面，發現一張手寫的字條，槍手透露，自己非常孤單，沒有朋友，沒有家人，又沒有女朋友，也沒有社交生活，他形容簡直是隔絕世界的孤獨人。

警方指出，這是形成一個屠殺槍手的完美風暴。

警方指出，槍手藏有的大量軍火彈藥，如果不是學校大門鎖上，以及執法人員的快速反應，帶來的悲劇可能會更大。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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