聖路易斯市校園槍手留字條 指自己非常孤單沒有家人朋友

密蘇里州St. Louis校園槍擊案,警方發現槍手當天攜帶大殺傷力的來福槍和大量子彈,槍手又在汽車留下字條,表示自己非常孤單,沒有家人和朋友。

19歲槍手Orlando Harris去年畢業於St. Louis槍擊案發生的這間藝術高中,他週一攜帶類似AR-15火力強大的來福槍,以及超過600發子彈,和超過十多個高容量彈匣返回校園大開殺戒。

這宗校園槍擊案共造成3人死亡和7人受傷,死者包括槍手在內,槍手與警察駁火後,其後在醫院傷重不治。

調查人員後來在槍手的汽車裡面,發現一張手寫的字條,槍手透露,自己非常孤單,沒有朋友,沒有家人,又沒有女朋友,也沒有社交生活,他形容簡直是隔絕世界的孤獨人。

警方指出,這是形成一個屠殺槍手的完美風暴。

警方指出,槍手藏有的大量軍火彈藥,如果不是學校大門鎖上,以及執法人員的快速反應,帶來的悲劇可能會更大。

