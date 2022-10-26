舊金山列治文區有可負擔出租房屋單位開放申請（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）列治文區金門公園旁有可負擔出租房屋單位開放申請及候補。

位於舊金山Outer Richmond社區金門公園第一排的Fulton街4042至4048號，有可負擔房屋單位開放申請。

現有一個單睡房住宅單位，月租1595元，以地區收入中位數60%為準，以兩人家庭為例，年收入最多不得超過66,500元。

其餘還開放申請候補，月租2150元的單睡房單位，及月租2397元至3644元的兩睡房單位，共有250個候補名額。

收入限制依地區收入中位數80、100及120%為準，以兩人家庭為例，年收入上限從88,700元至133,000元。

有興趣申請此可負擔房屋的人士，需在網上提出申請，截止時間為10月28日下午5點。

符合資格的人士，當局將抽籤決定，而今次未獲選的合資格申請人，將被列入候補名單，總共有250個候選名額。

更多資訊請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IgzyvUAB

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