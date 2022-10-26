俄法庭拒絕美國籃球明星Brittney Griner上訴

【KTSF 張麗月報導】

因為毒品罪在俄羅斯被判監的美國籃球明星Brittney Griner，提出上訴要求減刑，但結果俄羅斯法庭拒絕Griner的上訴要求，維持她的原判。

俄羅斯法庭拒絕Griner提出的上訴要求減刑，維持她坐監9年的判刑。

現時被扣押在俄羅斯的Griner，在透過視像的上訴聆訊中，為她的‘誠實錯誤’道歉，她形容自己感受到的壓力非常大。

32歲的Griner曾兩度奪得奧運籃球金牌，俄羅斯海關人員去年8月在莫斯科機場，在Griner的行李搜出少於1公克含有大麻成份的電子煙油而被判監9年，美國就指這判刑太過份和不對稱。

Griner的代表律師表示，他的團隊希望可以透過’囚犯互換’方式，來爭取Griner獲釋，俄羅斯也曾經提出這個可能性，而他的團隊也繼續與Griner商討，是否考慮再次提出上訴。

美國媒體報導這個’囚犯互換’方式建議，將在美國被定罪的俄國軍火走私販Viktor Bout釋放，來交換Griner和另一名美國商人Paul Whelan的自由，Whelan是在2019年因間諜罪而被判入獄16年。

總統拜登就表示，美國政府繼續保持與俄羅斯接觸，務求爭取將Griner和其他囚犯釋放。

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