加州緊急服務辦公室指近10萬人收到地震預警通知（視頻）

【KTSF】

這次南灣發生的黎克特製5.1級地震,是灣區八年來首次遇到超過5級的強震,加州緊急服務辦公室指,週二有將近10萬人收到地震預警通知。

灣區位於地震帶,專家呼籲市民如果感受到強烈震感應該趴下 、躲在桌下、並扶著桌腳。

另外,市民可以透過應用程式收取地震警報,專家建議民眾下載加州緊急服務辦公室(OES)的MyShake應⽤程式,及開啓推播通知。

OES指,週二就有將近10萬人收到警報通知,靠近震央的市民,警報在地震發生前2秒收到通知,而舊金山(三藩市)的市民,約在震動抵達前18秒收到地震預警,通知市民躲避。

市民可以上Earthquake.ca.gov,下載MyShake地震預警應⽤程式。

蘋果用戶: https://apps.apple.com/app/id1467058529

Android用戶:https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.berkeley.bsl.myshake

當局又建議市民需要先和家人協議好一個集合地點,一旦大地震發生,電話與互聯網信號中斷時,就可以到那裡等候對方。

而民眾也需要準備地震包,當中應包括每個家庭成員3天的飲用水、不易腐壞的食品、家用或車用的急救用品、電筒和額外的電池、處方藥、哨子、瑞士軍刀、個人證件的副本、小量現金、毛毯,如有需要,準備額外的一副眼鏡等。

州長緊急服務辦公室表示,正和地區官員合作,評估這次地震所帶來的損毀,並準備好提供援助。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。