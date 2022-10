奧克蘭警察局長公布打擊犯罪成果 獲聯邦撥款增聘更多警員（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

奧克蘭(屋崙)警察局長LeRonne Armstrong公佈,過去30日重點打擊市內犯罪成果,又指獲得聯邦撥款增聘更多警員。

奧克蘭警方上月底開始展開為期30日的行動,包括與聯邦調查局(FBI)、聯邦煙酒及軍火管理局(ATF)等執法部門合作打擊市內槍械暴力。

Armstrong週二公佈行動成果時指出,市內死於槍械暴力的人數有所下降,過去30日有9人死於槍械暴力,而展開行動之前的四個星期,則有17人被槍殺。

Armstrong說:「9個人因槍械暴力在奧克蘭,失去生命依然是太多,但我們正盡全力讓這城市更安全。」

Armstrong指出,過去30日,警方搜獲82支槍,其中三成是沒有槍械登記紀錄的「鬼槍」,警方拘捕了120名涉及槍械暴力的疑犯。

奧克蘭警方今年頭10個月一共搜獲1235支槍,已經超過2021年的總數,局長又指,已增派8名警員至重案調查組,並新增了人手在交通執法部,在主要交通黑點執勤,警方也決定延長這重點打擊措施。

Armstrong說:「鑑於過去一個月行動成效顯著,我會將這行動延長多30日,我們的資源會集中在打擊市內有組織及黑幫暴力所導致與槍械暴力有關的兇殺及槍擊案。」

另外,奧克蘭警方宣布從聯邦司法部獲得了180萬元撥款,用作增聘15名警察,而本週五,奧克蘭警隊將會有24名警員從警校畢業,令奧克蘭警察人數在2022年首次突破700人的關口。

