聖荷西5.1級地震發生時 有華裔商家表示感到明顯搖晃（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

南灣週二地震發生時間接近中午用餐時間,聖荷西市內有華裔商家表示,地震時感受到明顯搖晃。

地牛翻身,南灣週二中午發生規模5.1級地震,多個城市有感,事後也有餘震,這震央就在聖荷西,本台記者訪問到當地業者,為大家還原當時情況。

商戶劉先生說:「我當時在工作就在走來走去,本身沒有太大的感覺,但事後有聽到們在響,門在晃動,當時客人反應比較大,有的客人突然就叫我,他們抓住桌子,扶著小矮牆,反應比較激烈。」

這家火鍋店位於聖荷西小西貢地區有許多亞裔經營的店鋪,火鍋店閉路電視畫面顯示,地震時這間餐廳內的情況,位於Story Road,這裡距離震央Seven Trees不到6英里。

而隔壁的餐廳業者也向我們表示,當時有感覺到地震,並進行疏散。

商戶Dang Ngo說:「我從地面感覺到搖晃,身旁的人也很緊張,他們跑到建築物外面,擔心室內會發生事情。」

但被問到是否有感覺到事後的餘震,他則表示:「之後就沒有感覺到什麼了,那是我感覺到最大的。」

聖荷西下午3點左右發生3.5級地震,當時本台採訪隊在市內,並沒有感到餘震。

