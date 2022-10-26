聖荷西5.1級地震發生時 有華裔商家表示感到明顯搖晃（視頻）

【KTSF 傅景竑的報導】

南灣週二地震發生時間接近中午用餐時間，聖荷西市內有華裔商家表示，地震時感受到明顯搖晃。

地牛翻身，南灣週二中午發生規模5.1級地震，多個城市有感，事後也有餘震，這震央就在聖荷西，本台記者訪問到當地業者，為大家還原當時情況。

商戶劉先生說：「我當時在工作就在走來走去，本身沒有太大的感覺，但事後有聽到們在響，門在晃動，當時客人反應比較大，有的客人突然就叫我，他們抓住桌子，扶著小矮牆，反應比較激烈。」

這家火鍋店位於聖荷西小西貢地區有許多亞裔經營的店鋪，火鍋店閉路電視畫面顯示，地震時這間餐廳內的情況，位於Story Road，這裡距離震央Seven Trees不到6英里。

而隔壁的餐廳業者也向我們表示，當時有感覺到地震，並進行疏散。

商戶Dang Ngo說：「我從地面感覺到搖晃，身旁的人也很緊張，他們跑到建築物外面，擔心室內會發生事情。」

但被問到是否有感覺到事後的餘震，他則表示：「之後就沒有感覺到什麼了，那是我感覺到最大的。」

聖荷西下午3點左右發生3.5級地震，當時本台採訪隊在市內，並沒有感到餘震。

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