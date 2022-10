【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 為有意從政人士提供建議 （二）

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管趙小蘭已是華裔參政的佼佼者,她仍要面對許多困難、歧視,甚至人身攻擊,像是前陣子前總統特朗普就用”Coco Chow”稱呼她,而被抨擊是歧視和貶低趙小蘭,趙小蘭在接受本台的訪問時提到,作為公眾人物必須要有勇氣,因為政治情勢愈來愈險惡,到底她是如何成功立足於政壇,對於想要從政的人士,又有甚麼建議呢?

趙小蘭是美國歷史上首位進入內閣的亞裔女性部長,擔任過小布希政府的聯邦勞工部長,與特朗普政府的聯邦運輸部長,她在1月6日國會衝撞事件後辭職,她分享自己如何在美國立足,以及她的成功之道。

趙小蘭說:「(作為華裔社區的榜樣,你能不能分享是甚麼主要的因素養成現在的你呢?)無庸置疑的我的父母絕對是打造現在的我之關鍵,有很多可以說的,勤奮、果斷、堅忍不拔,我父母總是告訴我要提前計畫;第二個隨著我們逐漸進入主流社會,培養溝通技巧是非常重要的,包括書寫和口語上的;第三 我認為很重要的是培養人與人之間的關係,許多的華裔了解這一點,因為我們強調人類的和諧,人們的關係,所以這一點不難;第四要培養持續學習和改進的欲望,美國對於幹勁是很有反應的,如果一個人從不放棄,不停嘗試再嘗試,他們是很有可能成功的。」

也是憑著一股幹勁,在台灣出生在紐約長島長大的趙小蘭,從不會說英語到取得哈佛MBA,從美國銀行VP、United Way總裁,維和部隊主任到創歷史成為聯邦官員,加上夫婿是參議院共和黨領袖Mitch McConnell,她簡直是人人稱羨的人生勝利組,不過身為華裔政治人物,挑戰也很多。

趙小蘭說:「(有哪些常見的挑戰是華裔政治人物想要有所不同,並被主流社會聽見自己的聲音?)首先你要被選上才行。」

聽起來很現實,參政經驗豐富的趙小蘭建議,參選之前要先做好功課。

趙小蘭說:「做好研究很重要,選一個能夠贏的職位,我認為很重要的是要有一個訊息,你為什麼參選,以及你能提供什麼,然後你需要籌款來運作競選工程,讓你的聲音被擴大被聽見。」

她說競選公職需要奉獻、果斷、幹勁和勇氣,其中勇氣尤其重要,因為政治情勢愈來愈險惡。

趙小蘭說:「這是需要勇氣的,去問人要錢、要選票以及尋求幫助,而且面對被拒絕也需要勇氣,政治領域愈來愈刻薄、險惡,以及黨派色彩強,這也是為何很重要的是,候選人要相信自己所做的,以及他們希望能貢獻社會的。」

說到政治險惡,不只是政治人物,身為亞裔尤其是第一代移民,要面對的挑戰尤其艱難,在疫情期間,仇亞犯罪和暴力問題頻發,經歷過大風大浪的趙錫成,以自身的經驗,分享如何融入主流社會的心得。

趙錫成說:「我剛到美國時舉目無親,我嘗試起家,但沒有人支持我信任我,事實上有些人還利用了我,我在紐約市上城西區,一位老婦人的公寓裏租了半間客廳,當時經濟拮據,那就是我所能負擔得起的住宿,因為戰亂 我沒能把大學成績單帶來美國,因為缺少成績單,我只能在哥倫比亞大學做旁聽生,不能取得學分,更不能拿到學位證書,種種困難不勝枚舉,可是我始終心懷希望,相信只要努力,總會有所成就。」

為了表揚趙錫成不凡的經歷,國際領䄂基金會今年稍早前特別頒發年度風雲人物獎給他。

趙錫成說,他剛到美國時,亞裔人口不到1%,現在亞裔幾乎占總人口的7%,加上日益國際化的全球環境,亞裔背景將具極大競爭優勢,因此他呼籲亞裔要要有信心。

趙錫成說:「在生活中找到一個好的伴侶很重要,樂觀、充滿希望、做個好人、為社會做出貢獻,懷著感恩的心過好每一天,有信念、更應有信心,最終我們會成為更加快樂的人。」

作為華裔社區的榜樣,趙小蘭也以過來人的身分提供建議。

趙小蘭說:「(你可否分享一些建議給也想成為趙小蘭的年輕一輩?)我認為他們應該做自己,他們有非常多的才華,正如我的父母對女兒強調的,我們需要找到自己的才能所在,我想重要的是他們要找出自己想做的,他們對甚麼感覺很強烈,你們很多的觀眾的起點,已經比我父親和我當年更有優勢,當我來美國時,我們全家五口住在公寓內的一室,我們有著最珍貴的,就是我們擁有彼此全家在一起,而且我們擁有希望,相信美國的承諾。」

趙小蘭希望透過這次分享她與家人的移民故事,能鼓勵更多在美國打拼的亞裔,她相信在美國成功的道路不只一條,她們能做到,其他亞裔也能做到。

【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 暢談移民故事和成功之道 (一)

