【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 為有意從政人士提供建議 （二）

October 26, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 古琳嘉報導】

儘管趙小蘭已是華裔參政的佼佼者，她仍要面對許多困難、歧視，甚至人身攻擊，像是前陣子前總統特朗普就用”Coco Chow”稱呼她，而被抨擊是歧視和貶低趙小蘭，趙小蘭在接受本台的訪問時提到，作為公眾人物必須要有勇氣，因為政治情勢愈來愈險惡，到底她是如何成功立足於政壇，對於想要從政的人士，又有甚麼建議呢？

趙小蘭是美國歷史上首位進入內閣的亞裔女性部長，擔任過小布希政府的聯邦勞工部長，與特朗普政府的聯邦運輸部長，她在1月6日國會衝撞事件後辭職，她分享自己如何在美國立足，以及她的成功之道。

趙小蘭說：「（作為華裔社區的榜樣，你能不能分享是甚麼主要的因素養成現在的你呢？）無庸置疑的我的父母絕對是打造現在的我之關鍵，有很多可以說的，勤奮、果斷、堅忍不拔，我父母總是告訴我要提前計畫；第二個隨著我們逐漸進入主流社會，培養溝通技巧是非常重要的，包括書寫和口語上的；第三 我認為很重要的是培養人與人之間的關係，許多的華裔了解這一點，因為我們強調人類的和諧，人們的關係，所以這一點不難；第四要培養持續學習和改進的欲望，美國對於幹勁是很有反應的，如果一個人從不放棄，不停嘗試再嘗試，他們是很有可能成功的。」

也是憑著一股幹勁，在台灣出生在紐約長島長大的趙小蘭，從不會說英語到取得哈佛MBA，從美國銀行VP、United Way總裁，維和部隊主任到創歷史成為聯邦官員，加上夫婿是參議院共和黨領袖Mitch McConnell，她簡直是人人稱羨的人生勝利組，不過身為華裔政治人物，挑戰也很多。

趙小蘭說：「（有哪些常見的挑戰是華裔政治人物想要有所不同，並被主流社會聽見自己的聲音？）首先你要被選上才行。」

聽起來很現實，參政經驗豐富的趙小蘭建議，參選之前要先做好功課。

趙小蘭說：「做好研究很重要，選一個能夠贏的職位，我認為很重要的是要有一個訊息，你為什麼參選，以及你能提供什麼，然後你需要籌款來運作競選工程，讓你的聲音被擴大被聽見。」

她說競選公職需要奉獻、果斷、幹勁和勇氣，其中勇氣尤其重要，因為政治情勢愈來愈險惡。

趙小蘭說：「這是需要勇氣的，去問人要錢、要選票以及尋求幫助，而且面對被拒絕也需要勇氣，政治領域愈來愈刻薄、險惡，以及黨派色彩強，這也是為何很重要的是，候選人要相信自己所做的，以及他們希望能貢獻社會的。」

說到政治險惡，不只是政治人物，身為亞裔尤其是第一代移民，要面對的挑戰尤其艱難，在疫情期間，仇亞犯罪和暴力問題頻發，經歷過大風大浪的趙錫成，以自身的經驗，分享如何融入主流社會的心得。

趙錫成說：「我剛到美國時舉目無親，我嘗試起家，但沒有人支持我信任我，事實上有些人還利用了我，我在紐約市上城西區，一位老婦人的公寓裏租了半間客廳，當時經濟拮據，那就是我所能負擔得起的住宿，因為戰亂　我沒能把大學成績單帶來美國，因為缺少成績單，我只能在哥倫比亞大學做旁聽生，不能取得學分，更不能拿到學位證書，種種困難不勝枚舉，可是我始終心懷希望，相信只要努力，總會有所成就。」

為了表揚趙錫成不凡的經歷，國際領䄂基金會今年稍早前特別頒發年度風雲人物獎給他。

趙錫成說，他剛到美國時，亞裔人口不到1%，現在亞裔幾乎占總人口的7%，加上日益國際化的全球環境，亞裔背景將具極大競爭優勢，因此他呼籲亞裔要要有信心。

趙錫成說：「在生活中找到一個好的伴侶很重要，樂觀、充滿希望、做個好人、為社會做出貢獻，懷著感恩的心過好每一天，有信念、更應有信心，最終我們會成為更加快樂的人。」

作為華裔社區的榜樣，趙小蘭也以過來人的身分提供建議。

趙小蘭說：「（你可否分享一些建議給也想成為趙小蘭的年輕一輩？）我認為他們應該做自己，他們有非常多的才華，正如我的父母對女兒強調的，我們需要找到自己的才能所在，我想重要的是他們要找出自己想做的，他們對甚麼感覺很強烈，你們很多的觀眾的起點，已經比我父親和我當年更有優勢，當我來美國時，我們全家五口住在公寓內的一室，我們有著最珍貴的，就是我們擁有彼此全家在一起，而且我們擁有希望，相信美國的承諾。」

趙小蘭希望透過這次分享她與家人的移民故事，能鼓勵更多在美國打拼的亞裔，她相信在美國成功的道路不只一條，她們能做到，其他亞裔也能做到。

【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 暢談移民故事和成功之道 （一）

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