聖荷西發生5.1級地震 灣區居民當時有甚麼反應（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國地質研究所（USGS）表示，週二在南灣聖荷西市發生的5.1級地震，震央附近搖晃輕微，預測損毀輕微，暫時未有損壞報告，本台訪問了灣區居民，當5.1級地震時他們在做什麼，以及有什麼感覺。

奧克蘭學校老師Vinh說：「我當時在學校辦公室工作，距離午休還有10分鐘，然後窗戶開始搖晃，我望出去，心想今天不是很大風，樹木和樹葉都沒有動，但突然牆壁開始移動，掛在一邊的電視也在動，我知道剛發生了地震。」

這名老師表示，不認為學生經歷過5.1級的地震，慶幸之前曾經做過演習，已經預備好任何情況。

有市民表示，地震時正準備早餐。

居住在奧克蘭的Sandra說：「我有點震驚，遠在奧克蘭也感受到震感，但也解釋為何震感比較輕微，但感覺比有人上落樓梯強勁。」

同樣住在奧克蘭的Michelle說：「地震維持了一會兒，也搖晃得頗多的，我感到頗震驚，考慮到距離奧克蘭很遠，但強度也非常高，我從沒有感受過大樓震得這麼強。」

距離震央不到6英里一間餐廳的職員就表示，當下並沒有太大感覺，但用餐中的客人就受到驚嚇。

商戶劉先生說：「當時客人反應比較大，有的客人突然就叫我，他們抓住桌子，扶著小矮牆，反應比較激烈。」

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