聖荷西發生5.1級地震 灣區居民當時有甚麼反應（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國地質研究所(USGS)表示,週二在南灣聖荷西市發生的5.1級地震,震央附近搖晃輕微,預測損毀輕微,暫時未有損壞報告,本台訪問了灣區居民,當5.1級地震時他們在做什麼,以及有什麼感覺。

奧克蘭學校老師Vinh說:「我當時在學校辦公室工作,距離午休還有10分鐘,然後窗戶開始搖晃,我望出去,心想今天不是很大風,樹木和樹葉都沒有動,但突然牆壁開始移動,掛在一邊的電視也在動,我知道剛發生了地震。」

這名老師表示,不認為學生經歷過5.1級的地震,慶幸之前曾經做過演習,已經預備好任何情況。

有市民表示,地震時正準備早餐。

居住在奧克蘭的Sandra說:「我有點震驚,遠在奧克蘭也感受到震感,但也解釋為何震感比較輕微,但感覺比有人上落樓梯強勁。」

同樣住在奧克蘭的Michelle說:「地震維持了一會兒,也搖晃得頗多的,我感到頗震驚,考慮到距離奧克蘭很遠,但強度也非常高,我從沒有感受過大樓震得這麼強。」

距離震央不到6英里一間餐廳的職員就表示,當下並沒有太大感覺,但用餐中的客人就受到驚嚇。

商戶劉先生說:「當時客人反應比較大,有的客人突然就叫我,他們抓住桌子,扶著小矮牆,反應比較激烈。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。