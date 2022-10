10月是家庭暴力意識月 家暴問題在灣區及亞裔社區有多嚴重（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

10月是家庭暴力意識月,家庭暴力問題在灣區有多嚴重?亞裔社區的情況又怎樣?

舊金山市議員Catherine Stefani引述國家家暴聯盟的數據,美國每分鐘就有20人被親密伴侶施予家庭暴力,而市府的家庭暴力委員會的一份報告也指出,在2020年有7千通911電話是和家暴有關,但是舊金山警察部門能夠派警員到場處理的只有3千次數,少於一半。

而疫情中,打危機熱線的電話增加四成,但有接近8成到庇護所求助的人士,因為庇護所額滿,而得不到所需要的服務。

Stefani也指出,槍支氾濫,也加劇家暴問題的嚴重性。

Stefani說:「一個施暴的伴侶要是有槍的話,對受害人是一種嚴重的威脅,受害女子會被殺的機率是平常的五倍,而家暴事件要是涉及槍支,導致受害人死亡的機會是其他種暴力的12倍,美國高度的槍支暴力和家庭暴力,促使美國是發展國家中最危險的國家,在美國的婦女死於槍火的機率,比其他發展國家的婦女高出21倍。」

在灣區的亞裔婦女庇護所行政主任Orchid Pusey表示,亞裔佔灣區人口大約三成,但在一些年份中,有超過一半的家暴受害死者是亞裔,而數據也顯示,亞裔在所有族裔中有最高的結婚率,最低的離婚、分居和不結婚率。

家庭和社區壓力,都促使很多婚姻不美滿的人,不會離開婚姻伴侶。

而且現在也必須教育亞裔民眾,家庭暴力除了肢體上的傷害,迫使性的控制(coersive control),也是家庭暴力的一種形式。

Pusey說:「我可以看你天天到哪裡去,你有沒有出門、說謊、騙我、另外一個男朋友,這種一直控制,一直讓人感覺法律說,那個人一直讓你沒有辦法安定,這個也是家庭暴力,這種控制也是家庭暴力,這種控制就是說,你要是走錯一步,我就懲罰你,我有那個能力懲罰你。」

Pusey也強調,面對家暴的人,應該向如亞裔婦女庇護所的社區機構求助,這組織的熱線電話是(415) 751-0880。

