拜登呼籲民眾萬聖節來臨前接種新版COVID疫苗加強針

【KTSF 張擎鳳報導】

總統拜登週二敦促數以百萬計尚未接種更新版新型肺炎疫苗加強針的民眾,在萬聖節來臨前去接種,這樣他們就可以在這個假期安全地與家人和朋友聚會。

為鼓勵民眾,拜登週二接種了更新版加強針。

拜登說:「我們要傳達一個簡單的信息:接種更新版的新型肺炎疫苗,它非常有效,但接種民眾不足,我們必須改變這一點,這樣我們才能度過一個安全健康的假日季節,這就是為什麼我今天要接種更新版的新型肺炎疫苗加強針。」

白宮表示,全國超過2000萬人,包括近5分之1的老年人,已經接種了更新版的新型肺炎疫苗加強針,它針對美國最主要的Omicron BA.4和 BA.5亞型變種。

總統拜登敦促民眾在每年接種流感疫苗時,同時接種新型肺炎疫苗加強針。

他說接種新型肺炎疫苗加強針,將成為年度活動。

他補充說,在大多數人居住的地方,5英里範圍內就有免費提供的疫苗。

