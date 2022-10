疫情導致學童成績大倒退 4年級和8年級學生閱讀和數學成績退步

【KTSF 張擎鳳報導】

一份全國教育成績單報告顯示,新型肺炎疫情導致學童的成績大幅倒退,4年級和8年級的學生,閱讀和數學成績退步,數學的分數下降得最多。

2022年全國教育進度評估報告指出,多個州份四年級和八年級學生的閱讀和數學成績退步.

數學成績退步最多,成績跌幅是有史以來最大,大約有25%的四年級學生和38%的八年級學生表現低於基本水平,已經在學業上苦苦掙扎的學生,成績下降得最嚴重。

聯邦教育部長Miguel Cardona說,結果令人震驚和不可接受。

家長有什麼看法呢?

本身是母親的8年級老師Michelle Burke說:「他們被孤立了一年半到兩年,這是一個很大很大的問題。」

Burke是長島的八年級教師,並且有一個八年級的女兒。

Burke說:「我女兒在數學上苦苦掙扎,學生在情緒和行為許多方面,為他們在課堂上的表現,帶來了巨大的壓力。」

近期另一份報告也顯示,9歲兒童的數學和閱讀成績也史無前例的退步。

聯邦政府正在向各地區注入數十億的緩助資金,要求校區動用最少兩成的博客,幫助學習落後的學生方面迎頭趕上。

而各地的校區都盡力增加聘請教職員,但由於教師感到困倦,以及新教師數目減少,許多學校面臨教師短缺,尤其是在農村地區以及低收入家庭和有色人種學生較多的學校。

在亞利桑那州的Casa Grande Union高中,有些課堂有70多名學生,由於缺乏教師,有學校需要調派助教,使用教師準備的教材來教學。

Casa Grande Union高中生物學老師Stacy Brady說:「假如我在數學上掙扎,如果我坐在那個教室裡,我需要幫助,我有問題,我需要有人以不同的方式講解,如果沒有人有足夠的知識去教授,我會封閉自己停止學習,我想我們的許多學生可能會封閉自己。」

