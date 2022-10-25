特朗普集團被控利用不當營運手法逃稅案件將開審

【KTSF 張麗月報導】
由前總統特朗普家族經營的集團，被指控利用不當營運手法來逃稅的案件，週一在曼克頓下城的紐約州法庭開始挑選陪審員。
特朗普集團被控九項控罪，包括串謀、刑事稅務欺詐、偽造商業紀錄文件等，這些指控追溯至2005年，被指控的不當行為包括向員工提供各式各樣報酬，包括貴價車、公寓單位、私人學校免學費等方法來逃稅。
特朗普集團否認控罪，而特朗普本人也一直堅稱，自己是受到含有政治動機的檢控。
18名陪審員週一接受第一輪問題詢問，但相信要幾天後才可正式選出陪審團。
消息指出，如果特朗普集團面對的所有控罪罪名成立，最高刑罰是罰款160萬元，雖然這個罰款額相對特朗普集團來說只是小數目，但一旦被定罪，將會令特朗普集團很難繼續與銀行或保險業做生意。
在指控的文件中，來自曼克頓地檢處的檢察官指，特朗普集團的所為屬於「系統性持續的行為，故意從事欺詐活動」，因為本案其中一名被告，前特朗普的財務長Allen Weisselberg，曾經在8月認罪，預料他會是本案審訊的關鍵證人。
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