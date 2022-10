特朗普集團被控利用不當營運手法逃稅案件將開審

【KTSF 張麗月報導】

由前總統特朗普家族經營的集團,被指控利用不當營運手法來逃稅的案件,週一在曼克頓下城的紐約州法庭開始挑選陪審員。

特朗普集團被控九項控罪,包括串謀、刑事稅務欺詐、偽造商業紀錄文件等,這些指控追溯至2005年,被指控的不當行為包括向員工提供各式各樣報酬,包括貴價車、公寓單位、私人學校免學費等方法來逃稅。

特朗普集團否認控罪,而特朗普本人也一直堅稱,自己是受到含有政治動機的檢控。

18名陪審員週一接受第一輪問題詢問,但相信要幾天後才可正式選出陪審團。

消息指出,如果特朗普集團面對的所有控罪罪名成立,最高刑罰是罰款160萬元,雖然這個罰款額相對特朗普集團來說只是小數目,但一旦被定罪,將會令特朗普集團很難繼續與銀行或保險業做生意。

在指控的文件中,來自曼克頓地檢處的檢察官指,特朗普集團的所為屬於「系統性持續的行為,故意從事欺詐活動」,因為本案其中一名被告,前特朗普的財務長Allen Weisselberg,曾經在8月認罪,預料他會是本案審訊的關鍵證人。

