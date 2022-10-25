舊金山日落區兩亞裔女長者被車撞倒 一死一傷（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）日落區發生致命交通意外，兩名亞裔女長者被撞倒，其中一名受害人當場證實死亡，另一名情況危殆。

案發地點一帶被圍封，封鎖線內可見法醫人員及警方的調查人員，地上散有衣物，之後有警員從帳篷內將遺體推出來，並帶上法醫車輛。

案發於週一上午約11時，地點是日落區Santiago街夾24 Avenue，警方接報到場，發現兩名女行人被車撞倒，救護員隨即向受害人展開急救，其中一名受害人當場證實死亡，另一人送院搶救，情況危殆。

肇事司機留在現場，之後送院，沒有生命危險。

警方相信，肇事司機受酒精或藥物影響，當時高速衝過停車標誌，撞倒兩名正在過馬路的女行人，警方稱正調查案件，拒絕透露疑犯族裔及年齡。

現場消息指，兩名受害人都是亞裔。

不願露面的市民林小姐表示，居住在這裡20年，附近的人開車相對安全，致命交通意外是第一次。

案發地點鄰近公園及Lincoln高中，距離Taraval警局只是幾步路程，日落區市參事馬兆明（Gordon Mar）表示，這裡附近有很多長者做運動，這種交通意外是完全不可以接受，亦是有方法可以避免。

馬兆明說：「我們需要在這個路口作出改變，確保Lincoln高中、附近兒童和家庭的安全，例如是想方法減慢車輛的行車速度，或是重新設計這區的街道。」

馬兆明說，自己有親人曾經在類似的意外中失去性命，感受到切膚之痛。

會與警方及舊金山交通局合作調查案件，並嘗試於一星期内與警方舉辦鄰里會議，向居民交代案情。

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