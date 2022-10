舊金山日落區兩亞裔女長者被車撞倒 一死一傷（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區發生致命交通意外,兩名亞裔女長者被撞倒,其中一名受害人當場證實死亡,另一名情況危殆。

案發地點一帶被圍封,封鎖線內可見法醫人員及警方的調查人員,地上散有衣物,之後有警員從帳篷內將遺體推出來,並帶上法醫車輛。

案發於週一上午約11時,地點是日落區Santiago街夾24 Avenue,警方接報到場,發現兩名女行人被車撞倒,救護員隨即向受害人展開急救,其中一名受害人當場證實死亡,另一人送院搶救,情況危殆。

肇事司機留在現場,之後送院,沒有生命危險。

警方相信,肇事司機受酒精或藥物影響,當時高速衝過停車標誌,撞倒兩名正在過馬路的女行人,警方稱正調查案件,拒絕透露疑犯族裔及年齡。

現場消息指,兩名受害人都是亞裔。

不願露面的市民林小姐表示,居住在這裡20年,附近的人開車相對安全,致命交通意外是第一次。

案發地點鄰近公園及Lincoln高中,距離Taraval警局只是幾步路程,日落區市參事馬兆明(Gordon Mar)表示,這裡附近有很多長者做運動,這種交通意外是完全不可以接受,亦是有方法可以避免。

馬兆明說:「我們需要在這個路口作出改變,確保Lincoln高中、附近兒童和家庭的安全,例如是想方法減慢車輛的行車速度,或是重新設計這區的街道。」

馬兆明說,自己有親人曾經在類似的意外中失去性命,感受到切膚之痛。

會與警方及舊金山交通局合作調查案件,並嘗試於一星期内與警方舉辦鄰里會議,向居民交代案情。

