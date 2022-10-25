舊金山擴大公共安全大使編制 額外增加150人（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）於疫情後慢慢復甦，但市內治安一直困擾著商戶及市民，舊金山市長布里德週一於Powell站聯同一眾市參事，宣佈拓大舊金山公共安全大使編制，額外增加150人。

布里德說：「我們會在現有超過200人的編制中，額外再增加150名大使，他們不單單只服務市中心區域，但也會支援像是SOMA區、Mission區，或其他極度需要的重要社區。」

現時舊金山的公共安全社區大使編制中，包括中Market街田德隆區的安全大使、身穿橙色外套的舊金山歡迎大使、灣區BART的服務人員，以及由舊金山退休警察組成的社區大使，提供多一重安全保障，公共安全大使能與執法當局以對講機直接溝通。

市府已經預備好撥款，金額足以再聘用超過250名大使，而擴充編制的大使人員最快，會在六週後上任。

灣區捷運總經理Bob Powers就指，樂見市長這措施，提供更安全的旅程給乘客，而今年較早前BART更設有洗手間服務員，確保地方清潔。

除了擴充公共安全大使人手，市長布里德也籌劃擴大舊金山警隊的警察服務助理編制，舊金山警察局長Bill Scott也支持市長措施，警察服務助理是以平民身份去協助警員，他們並不會配槍及沒有實質執法權。

市府指這措施有望讓警員可以專注回應報案調查案件，及令警員可以有空間進行徒步社區巡邏等職責。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。