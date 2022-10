舊金山列治文區有可負擔出租房屋單位開放申請

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)列治文區金門公園旁有可負擔出租房屋單位開放申請及候補。

位於舊金山Outer Richmond社區金門公園第一排的Fulton街4042至4048號,有可負擔房屋單位開放申請。

現有一個單睡房住宅單位,月租1595元,以地區收入中位數60%為準,以兩人家庭為例,年收入最多不得超過66,500元。

其餘還開放申請候補,月租2150元的單睡房單位,及月租2397元至3644元的兩睡房單位,共有250個候補名額。

收入限制依地區收入中位數80、100及120%為準,以兩人家庭為例,年收入上限從88,700元至133,000元。

有興趣申請此可負擔房屋的人士,需在網上提出申請,截止時間為10月28日下午5點。

符合資格的人士,當局將抽籤決定,而今次未獲選的合資格申請人,將被列入候補名單,總共有250個候選名額。

更多資訊請瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IgzyvUAB

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。