Santa Clara縣首次發現兩隻外來種的埃及伊蚊（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣病媒控制局在縣內首次發現兩隻外來種的埃及伊蚊（Aedes aegypti）。

Santa Clara縣消費者和環境保護署長Edgar Nolasco說：「我們在Santa Clara縣北部，與Alameda縣交界區域發現埃及伊蚊，至今我們只發現兩隻該品種的蚊子。」

縣府官員表示，發現該蚊蟲的地點位於聖荷西Dixon Landing夾McCarthy Blvd區域，病媒控制局及相關單位已加強部署人力來監視該區域，是否將出現更多埃及伊蚊，並做好滅蟲的準備。

埃及伊蚊有可能成為登革熱、肯雅熱、寨卡病毒、黃熱病等病毒媒介，目前加州還未有埃及伊蚊傳播這些病毒至人類，但該物種已在全州多達20個縣內出沒。

當局也表示，民眾不必過度緊張，發現的兩隻埃及伊蚊為成年蚊子，並沒有夾帶傳染病毒，也未發現該蚊蟲是否產卵，將繼續追查蚊蟲來源，並落實滅蟲。

病媒控制官員也提醒民眾，清除社區中的積水，也務必多留意各人防蚊措施。

病媒控制區經理Nayer Zahiri說：「比較重要的是要確保出門時穿著長袖，並使用EPA核准的防蟲藥物，還有確認窗戶及紗窗保持良好狀態。」

埃及伊蚊身上有明顯黑白斑紋，在白天出沒並較常叮咬腳踝區域，若民眾被埃及伊蚊叮咬，請通報病媒控制局，電話是(408)918-4770。

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