Santa Clara縣首次發現兩隻外來種的埃及伊蚊（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

Santa Clara縣病媒控制局在縣內首次發現兩隻外來種的埃及伊蚊(Aedes aegypti)。

Santa Clara縣消費者和環境保護署長Edgar Nolasco說:「我們在Santa Clara縣北部,與Alameda縣交界區域發現埃及伊蚊,至今我們只發現兩隻該品種的蚊子。」

縣府官員表示,發現該蚊蟲的地點位於聖荷西Dixon Landing夾McCarthy Blvd區域,病媒控制局及相關單位已加強部署人力來監視該區域,是否將出現更多埃及伊蚊,並做好滅蟲的準備。

埃及伊蚊有可能成為登革熱、肯雅熱、寨卡病毒、黃熱病等病毒媒介,目前加州還未有埃及伊蚊傳播這些病毒至人類,但該物種已在全州多達20個縣內出沒。

當局也表示,民眾不必過度緊張,發現的兩隻埃及伊蚊為成年蚊子,並沒有夾帶傳染病毒,也未發現該蚊蟲是否產卵,將繼續追查蚊蟲來源,並落實滅蟲。

病媒控制官員也提醒民眾,清除社區中的積水,也務必多留意各人防蚊措施。

病媒控制區經理Nayer Zahiri說:「比較重要的是要確保出門時穿著長袖,並使用EPA核准的防蟲藥物,還有確認窗戶及紗窗保持良好狀態。」

埃及伊蚊身上有明顯黑白斑紋,在白天出沒並較常叮咬腳踝區域,若民眾被埃及伊蚊叮咬,請通報病媒控制局,電話是(408)918-4770。

