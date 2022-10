辛偉誠正式出任英國首相 承諾以行動團結全國

【有線新聞】

英國保守黨黨魁辛偉誠覲見國王查理斯三世,正式出任首相。他指自己的任務包括修正錯誤,並承諾以行動團結全國。

辛偉誠成為新任首相,在唐寧街10號首相府外交代施政方針及抱負:「我領導的政府不會遺留巨債給下一代,不會讓子孫背負我們承擔不起的巨債。我會以行動而非言語團結全國,每天辛勤為你們效勞。政府每層級均會有操守、專業和承擔,靠爭取獲信任,我會爭取到你們信任。」

他又感謝前任的約翰遜及卓慧思,直指卓慧思出於好意下犯錯,但推動國家增長並沒有錯,而且是高尚的目標。

他又承認在疫情及烏克蘭戰爭後工作艱巨,但他不會懼怕,同時會致力加強國民保健,改善教育及學校,還有改善治安,已準備好帶領國家走進未來,把人民的需要置於政治之上。

辛偉誠較早前已到白金漢宮覲見國王查理斯三世,接受任命籌組內閣。

預料財相侯俊偉獲留任,侯俊偉上周末曾向辛偉誠,交代月底公布的財政預算案。

多名約翰遜時期官員將回朝,消息人士指前副首相兼外相藍韜文將改任內政大臣。

退出黨魁選舉的下議院領袖莫佩琳,指全力支持辛偉誠。衛報分析新政府四大要職要有女性身影,所以很可能由莫佩琳出任外交大臣。

國防大臣華禮仕預計亦可留任,不過他過去與辛偉誠不和,亦曾稱若無法保證國防開支上升,不會留任。

