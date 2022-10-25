Hayward男子疑涉家庭糾紛開多槍 與警方追逐後被擊斃

October 25, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

東灣Hayward一名男子週一早上因家庭糾紛開多槍，警員到場後演變成警匪追逐，疑犯最終被警員擊斃。

Alameda縣警發言人Ray Kelly說：「警員找到疑犯車輛並尾隨，疑犯一直在展示他的手槍，他行車速度亦不快，沒有試圖高速逃走，使警員擔心他是不是要帶我們去一個埋伏地點。」

雙方在580號公路追逐一段距離後，疑犯將車開到Eden Canyon Road，警車之後撞向疑犯車輛，疑犯棄車徒步逃走，持槍試圖搶走一名女子的吉普車，警員向疑犯開了幾槍，疑犯送院後傷重不治。

追逐期間，疑犯曾撞向一名警員的巡邏車，警員腿部受傷送院。

警方表示，疑犯的車輛與早前Emeryville一宗綁架搶劫案有關。

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