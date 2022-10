Hayward男子疑涉家庭糾紛開多槍 與警方追逐後被擊斃

【KTSF】

東灣Hayward一名男子週一早上因家庭糾紛開多槍,警員到場後演變成警匪追逐,疑犯最終被警員擊斃。

Alameda縣警發言人Ray Kelly說:「警員找到疑犯車輛並尾隨,疑犯一直在展示他的手槍,他行車速度亦不快,沒有試圖高速逃走,使警員擔心他是不是要帶我們去一個埋伏地點。」

雙方在580號公路追逐一段距離後,疑犯將車開到Eden Canyon Road,警車之後撞向疑犯車輛,疑犯棄車徒步逃走,持槍試圖搶走一名女子的吉普車,警員向疑犯開了幾槍,疑犯送院後傷重不治。

追逐期間,疑犯曾撞向一名警員的巡邏車,警員腿部受傷送院。

警方表示,疑犯的車輛與早前Emeryville一宗綁架搶劫案有關。

