紐森和共和黨對手Brian Dahle展開加州州長選舉唯一辯論

October 25, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

今年唯一一場加州州長的辯論週日於舊金山（三藩市）舉行，州長紐森和共和黨籍州參議員Brian Dahle，就經濟、墮胎權等議題進行辯論，紐森保證，若果成功連任，會把四年任期做滿。

主持人說：「你還想連任4年，你承諾在整個4年服務嗎？」

紐森說：「我幾乎沒有離開狀態，我有幾個小時不在加州，是在對付他的黨和他的黨領袖特朗普，使用一群熱情的支持者，就算對民主的所為，他們在攻擊女性的選擇權，他們如何禁書。」

在長達1小時的辯論中，紐森駁斥了外界對他會競選總統的猜測，當辯論主持人直問能否承諾一旦當選把4年任期做滿時，紐森回應說會。

紐森今年少有在加州進行競選，反而在德州和佛州落廣告，抨擊共和黨州長反墮胎和擁槍等多項的政策，使外界深信紐森正為兩年後總統大選熱身。

紐森今次的對手是共和黨籍的州參議員Brian Dahle，Dahle本身是農民，同時經營貨運公司，他指責紐森政策令汽油價格上升，他指加州應利用破紀錄盈餘停收州汽油稅。

Dahle說：「我知道你的一些朋友，可以負擔得起在加州的生活，但是每天勤奮工作的加州中產階級，正在遭受你的政策困擾，同時我們沒有水，我們沒有電，我們沒有計劃，只要花錢。」

而另一個選民關注的問題，就是無家可歸者。

主持人問：「你的印像是什麼，對於舊金山的街道，你會怎麼做來應對這緊急情況？」

Dahle說：「我喜愛舊金山，我經常帶我的兒子到這裡，在我們有女兒之前，這裡有許多很棒的文化，但我現在不會了，我覺得不安全，我希望幫助加州這些人，遠離街頭並減底犯罪。」

另一方面，紐森為加州的經濟感到驕傲，當中包括經濟增長和低失業率。

紐森說：「我很高興發放大約95億美元，這是美國歷史上，沒有任何其他司法管轄區，提供過更多的救濟支票，超過30億美元已經發放，年底後還將增加數十億美元，以抵消加州的通貨膨脹，不只是汽油。」

根據8月尾洛杉磯時報的民意調查指，52%選民支持紐森，只有25%的人表示支持Dahle，19％的人指未有選擇，52%的選民說，加州正在進入錯的方向。

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