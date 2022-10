紐森和共和黨對手Brian Dahle展開加州州長選舉唯一辯論

【KTSF 尹晉豪報導】

今年唯一一場加州州長的辯論週日於舊金山(三藩市)舉行,州長紐森和共和黨籍州參議員Brian Dahle,就經濟、墮胎權等議題進行辯論,紐森保證,若果成功連任,會把四年任期做滿。

主持人說:「你還想連任4年,你承諾在整個4年服務嗎?」

紐森說:「我幾乎沒有離開狀態,我有幾個小時不在加州,是在對付他的黨和他的黨領袖特朗普,使用一群熱情的支持者,就算對民主的所為,他們在攻擊女性的選擇權,他們如何禁書。」

在長達1小時的辯論中,紐森駁斥了外界對他會競選總統的猜測,當辯論主持人直問能否承諾一旦當選把4年任期做滿時,紐森回應說會。

紐森今年少有在加州進行競選,反而在德州和佛州落廣告,抨擊共和黨州長反墮胎和擁槍等多項的政策,使外界深信紐森正為兩年後總統大選熱身。

紐森今次的對手是共和黨籍的州參議員Brian Dahle,Dahle本身是農民,同時經營貨運公司,他指責紐森政策令汽油價格上升,他指加州應利用破紀錄盈餘停收州汽油稅。

Dahle說:「我知道你的一些朋友,可以負擔得起在加州的生活,但是每天勤奮工作的加州中產階級,正在遭受你的政策困擾,同時我們沒有水,我們沒有電,我們沒有計劃,只要花錢。」

而另一個選民關注的問題,就是無家可歸者。

主持人問:「你的印像是什麼,對於舊金山的街道,你會怎麼做來應對這緊急情況?」

Dahle說:「我喜愛舊金山,我經常帶我的兒子到這裡,在我們有女兒之前,這裡有許多很棒的文化,但我現在不會了,我覺得不安全,我希望幫助加州這些人,遠離街頭並減底犯罪。」

另一方面,紐森為加州的經濟感到驕傲,當中包括經濟增長和低失業率。

紐森說:「我很高興發放大約95億美元,這是美國歷史上,沒有任何其他司法管轄區,提供過更多的救濟支票,超過30億美元已經發放,年底後還將增加數十億美元,以抵消加州的通貨膨脹,不只是汽油。」

根據8月尾洛杉磯時報的民意調查指,52%選民支持紐森,只有25%的人表示支持Dahle,19%的人指未有選擇,52%的選民說,加州正在進入錯的方向。

