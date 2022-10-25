【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 暢談移民故事和成功之道 （一）

【KTSF 古琳嘉報導】

談到華裔在美國參政，就不得不提最具指標性的人物趙小蘭（Elaine Chao），身為女性又是少數族裔，在台灣出生、八歲移民到美國的趙小蘭，很早就打破玻璃天花板，不但在2001年成為首位華裔聯邦勞工部長，在2017年又再度入閣，擔任聯邦運輸部長，她是怎麼做到的？她的父母又是怎麼栽培她的？趙小蘭偕同她的父親趙錫成，一同接受本台專訪暢談他們的故事，本台一連兩集播出專訪內容，本集先帶您了解她的成功之道，以及如何受到移民背景的影響。

平時端莊幹練的趙小蘭，在父親趙錫成的身旁，立刻柔軟了起來，變成孝順又溫柔的孩子，陪著老爸接受採訪。

趙小蘭說：「（你能不能談談你和父親的關係，是怎麼樣的父女？比較中式還是比較美式的？）你知道在我們長大的過程中，我是沒有人生導師的，也沒重要到被人家所注意，所以我的父母成為我的人生導師，我們的關係比較是中式的。」

趙錫成和已故妻子趙朱木蘭，育有六名女兒，趙小蘭排行老大，是家中的大姊，她在台灣出生、八歲移民到美國，雖然接受的是美國教育，在家裡還是保持華人傳統的觀念，尤其是孝道。

趙小蘭說：「（你如何受到父母及移民背景影響？）亞洲文化的核心價值之一，就是”孝道”，這對於西方人來說不是那麼了解，但是每一個亞洲人都了解，尊敬和愛護父母的概念，所有亞洲學生成長過程，都會有很深的感激，對於父母為孩子所做的照顧和犧牲，我想我們能很好的教導西方文化，關於孝道、愛以及尊重我們的父母，為了個人的欣喜。」

趙小蘭與家人感情深厚，跟父母的經歷有關，1927年出生的趙錫成，已經年近百歲，出生在上海郊外農村的他，早年經歷過顛沛流離並與妻子失散，他在台灣找到朱木蘭團聚之後，29歲時成為最年輕的船長之一，並決定冒險嘗試移民美國。

他參加國家考試，以第一名成績被公司選中獲派美國，之後花了三年，才把趙朱木蘭和趙小蘭等已有的三個女兒接來美國，他在美國創辦Foremost福茂航運公司，後來發展成福茂集團，也讓他贏得”船王”的美譽,如今趙朱木蘭已辭世15年，六個女兒則個個成材，尤其趙小蘭更是華裔參政成功的人物。

外界非常好奇，他們是怎麼培養孩子的？趙錫成首先歸功於太太的付出。

趙錫成 James Chao說：「木蘭是一位非常出色的母親，為了我們的家庭能過上更好的生活，因為我經常出差在外面，她總是全身全心地照顧著全部的孩子，她一直認為，孩子是上帝送給父母的禮物，她們在上帝眼中都是獨一無二的。」

他也分享趙家的教育心法，是幫助孩子發揮所長。

趙錫成說：「（是不是可以跟我們分享一下，您的教育心法是甚麼？）作為父母，我們能做的就是幫助她們找到各自的天賦和潛力，我們鼓勵她們開闊思路，外面的世界很精彩，不要局限於所處的狹窄環境。」

1953年出生的趙小蘭，小學三年級從台灣移民來美，一句英文都不會說，到19歲才入籍成為公民，頂著哈佛大學MBA學歷，曾經在銀行界擔任高管，2001年至2009年小布希總統任內擔任聯邦勞工部長，後來在特朗普任內，於2017年到2021年1月擔任聯邦運輸部長，趙小蘭說，她在家習得的傳統價值，對她的從政之路有很大幫助。

趙小蘭說：「在我從政的過程，我發現我父母對我灌輸的華人價值，對我的職業生涯非常有幫助，我的父母總是強調，要當一個好人，並且貢獻社會，他們教導女兒們要有長遠的觀點，不要太高也不要太低，從調節到平衡的成長茁壯，練習教養並促進和諧，以及與他人和諧，我的父母總是教導我要知道外面的世界，他們總是跟我說，人和人的關係是最複雜的，當然這些都成為我職涯中最寶貴的課程。」

儘管在船王的家庭長大，趙小蘭沒有富家小姐的驕氣，父母苦過來的經歷，時時提醒著安逸的生活來之不易，她分享小時候父親趁週末修理房子，對她們姊妹機會教育的故事。

趙小蘭說：「他總是會找一個女兒幫忙，遞給他工具或是握著手電筒，這段期間我父親就會講，他在中國長大的故事，他的父母是怎麼樣的，他們經歷了哪些事情，例如每到秋天總要去，朋友和鄰居家試著拿些零花錢，好送他去上學，當時人人都窮，一直到今天我父親仍記得，他的父母在新學年開始前面對的焦慮。」

不僅如此，他的父親在吃晚飯時，也會和孩子們分享自己的人生哲學，趙小蘭認為，這些都是無形教化孩子的方式。

趙小蘭還說，即便他們已經移民到美國數十年，他們在家裡還是會慶祝華人傳統節日，更希望成為東西方的橋樑。

趙小蘭說：「雖然我們已經在美國數十年，我的父母都有慶祝華人節日和傳統，他們總是強調我們的傳統文化，我父母強調，我們是東、西兩種文化的產物，我們應該汲取當中最好的，並為東西方之間建立理解的橋梁。」

趙小蘭的父母從小教導女兒們，要對社會有所貢獻，趙錫成的航運事業已經交棒給小女兒，但年近百歲的他仍以身作則，熱衷公益並活躍於社會。

趙錫成說：「中國有句古話：”毋以善小而不為”，我相信通過力所能及的奉獻，我們總能為社會帶來一些美好的改變，希望我可以發揮余熱，為社會繼續做出貢獻。」

從船長到航運巨頭，船王趙錫成日前將他與妻子的人生哲學和寶貴經驗，出版了一本書名叫《破浪者哲學》，他也和本台觀眾分享幾項重要的人生哲學。

趙錫成說：「我的人生目標是做一個好的兒子、好的丈夫、好的父親，同時有一個好的家庭，為社會做出貢獻並幫助他人，我的父母從小教導我要從長遠的角度出發，對待他人要慷慨、善良和周全，直到今天我都一直在努力地過著一種簡單、樸實、體面和平衡的生活，在我漫長的一生中，我發現生命中真正無價的財富是幸福的家庭、對主的信仰、良好的聲譽、對他人的慷慨，以及對社會做出的貢獻。」

趙錫成強調，人生是一段旅程，他提醒要學會享受這個旅程。

儘管趙小蘭已是華裔參政的佼佼者，她仍要面對許多困難、歧視，甚至人身攻擊，像是前陣子前總統特朗普用帶有貶低的”Co Co Chow”稱呼她，而遭大批民權團體抗議歧視，下集趙小蘭會跟我們分享，是甚麼讓她成功立足政壇，以及如何成為像她一樣在美國成功的華裔。

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