【獨家】趙小蘭與船王父親接受本台專訪 暢談移民故事和成功之道 （一）

談到華裔在美國參政,就不得不提最具指標性的人物趙小蘭(Elaine Chao),身為女性又是少數族裔,在台灣出生、八歲移民到美國的趙小蘭,很早就打破玻璃天花板,不但在2001年成為首位華裔聯邦勞工部長,在2017年又再度入閣,擔任聯邦運輸部長,她是怎麼做到的?她的父母又是怎麼栽培她的?趙小蘭偕同她的父親趙錫成,一同接受本台專訪暢談他們的故事,本台一連兩集播出專訪內容,本集先帶您了解她的成功之道,以及如何受到移民背景的影響。

平時端莊幹練的趙小蘭,在父親趙錫成的身旁,立刻柔軟了起來,變成孝順又溫柔的孩子,陪著老爸接受採訪。

趙小蘭說:「(你能不能談談你和父親的關係,是怎麼樣的父女?比較中式還是比較美式的?)你知道在我們長大的過程中,我是沒有人生導師的,也沒重要到被人家所注意,所以我的父母成為我的人生導師,我們的關係比較是中式的。」

趙錫成和已故妻子趙朱木蘭,育有六名女兒,趙小蘭排行老大,是家中的大姊,她在台灣出生、八歲移民到美國,雖然接受的是美國教育,在家裡還是保持華人傳統的觀念,尤其是孝道。

趙小蘭說:「(你如何受到父母及移民背景影響?)亞洲文化的核心價值之一,就是”孝道”,這對於西方人來說不是那麼了解,但是每一個亞洲人都了解,尊敬和愛護父母的概念,所有亞洲學生成長過程,都會有很深的感激,對於父母為孩子所做的照顧和犧牲,我想我們能很好的教導西方文化,關於孝道、愛以及尊重我們的父母,為了個人的欣喜。」

趙小蘭與家人感情深厚,跟父母的經歷有關,1927年出生的趙錫成,已經年近百歲,出生在上海郊外農村的他,早年經歷過顛沛流離並與妻子失散,他在台灣找到朱木蘭團聚之後,29歲時成為最年輕的船長之一,並決定冒險嘗試移民美國。

他參加國家考試,以第一名成績被公司選中獲派美國,之後花了三年,才把趙朱木蘭和趙小蘭等已有的三個女兒接來美國,他在美國創辦Foremost福茂航運公司,後來發展成福茂集團,也讓他贏得”船王”的美譽,如今趙朱木蘭已辭世15年,六個女兒則個個成材,尤其趙小蘭更是華裔參政成功的人物。

外界非常好奇,他們是怎麼培養孩子的?趙錫成首先歸功於太太的付出。

趙錫成 James Chao說:「木蘭是一位非常出色的母親,為了我們的家庭能過上更好的生活,因為我經常出差在外面,她總是全身全心地照顧著全部的孩子,她一直認為,孩子是上帝送給父母的禮物,她們在上帝眼中都是獨一無二的。」

他也分享趙家的教育心法,是幫助孩子發揮所長。

趙錫成說:「(是不是可以跟我們分享一下,您的教育心法是甚麼?)作為父母,我們能做的就是幫助她們找到各自的天賦和潛力,我們鼓勵她們開闊思路,外面的世界很精彩,不要局限於所處的狹窄環境。」

1953年出生的趙小蘭,小學三年級從台灣移民來美,一句英文都不會說,到19歲才入籍成為公民,頂著哈佛大學MBA學歷,曾經在銀行界擔任高管,2001年至2009年小布希總統任內擔任聯邦勞工部長,後來在特朗普任內,於2017年到2021年1月擔任聯邦運輸部長,趙小蘭說,她在家習得的傳統價值,對她的從政之路有很大幫助。

趙小蘭說:「在我從政的過程,我發現我父母對我灌輸的華人價值,對我的職業生涯非常有幫助,我的父母總是強調,要當一個好人,並且貢獻社會,他們教導女兒們要有長遠的觀點,不要太高也不要太低,從調節到平衡的成長茁壯,練習教養並促進和諧,以及與他人和諧,我的父母總是教導我要知道外面的世界,他們總是跟我說,人和人的關係是最複雜的,當然這些都成為我職涯中最寶貴的課程。」

儘管在船王的家庭長大,趙小蘭沒有富家小姐的驕氣,父母苦過來的經歷,時時提醒著安逸的生活來之不易,她分享小時候父親趁週末修理房子,對她們姊妹機會教育的故事。

趙小蘭說:「他總是會找一個女兒幫忙,遞給他工具或是握著手電筒,這段期間我父親就會講,他在中國長大的故事,他的父母是怎麼樣的,他們經歷了哪些事情,例如每到秋天總要去,朋友和鄰居家試著拿些零花錢,好送他去上學,當時人人都窮,一直到今天我父親仍記得,他的父母在新學年開始前面對的焦慮。」

不僅如此,他的父親在吃晚飯時,也會和孩子們分享自己的人生哲學,趙小蘭認為,這些都是無形教化孩子的方式。

趙小蘭還說,即便他們已經移民到美國數十年,他們在家裡還是會慶祝華人傳統節日,更希望成為東西方的橋樑。

趙小蘭說:「雖然我們已經在美國數十年,我的父母都有慶祝華人節日和傳統,他們總是強調我們的傳統文化,我父母強調,我們是東、西兩種文化的產物,我們應該汲取當中最好的,並為東西方之間建立理解的橋梁。」

趙小蘭的父母從小教導女兒們,要對社會有所貢獻,趙錫成的航運事業已經交棒給小女兒,但年近百歲的他仍以身作則,熱衷公益並活躍於社會。

趙錫成說:「中國有句古話:”毋以善小而不為”,我相信通過力所能及的奉獻,我們總能為社會帶來一些美好的改變,希望我可以發揮余熱,為社會繼續做出貢獻。」

從船長到航運巨頭,船王趙錫成日前將他與妻子的人生哲學和寶貴經驗,出版了一本書名叫《破浪者哲學》,他也和本台觀眾分享幾項重要的人生哲學。

趙錫成說:「我的人生目標是做一個好的兒子、好的丈夫、好的父親,同時有一個好的家庭,為社會做出貢獻並幫助他人,我的父母從小教導我要從長遠的角度出發,對待他人要慷慨、善良和周全,直到今天我都一直在努力地過著一種簡單、樸實、體面和平衡的生活,在我漫長的一生中,我發現生命中真正無價的財富是幸福的家庭、對主的信仰、良好的聲譽、對他人的慷慨,以及對社會做出的貢獻。」

趙錫成強調,人生是一段旅程,他提醒要學會享受這個旅程。

儘管趙小蘭已是華裔參政的佼佼者,她仍要面對許多困難、歧視,甚至人身攻擊,像是前陣子前總統特朗普用帶有貶低的”Co Co Chow”稱呼她,而遭大批民權團體抗議歧視,下集趙小蘭會跟我們分享,是甚麼讓她成功立足政壇,以及如何成為像她一樣在美國成功的華裔。

